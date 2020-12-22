كبار مسئولي الصحة الأمريكية يتلقون جرعتهم الأولى في محاولة حشد الدعم العام للتلقيح

تلقى بعض كبار مسؤولي الرعاية الصحية الأمريكية في البلاد اليوم الثلاثاء جرعتهم الأولى من لقاح الفيروس التاجي كوفيد-19 إلى جانب الأطباء والممرضات في المعاهد الوطنية للصحة في محاولة عامة لحشد الدعم العام للتلقيح.

وقال مدير المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية فرانسيس كولينز في الحدث أثناء تلقيه اللقاح:”أحضرها”، كما تلقى وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار والدكتور أنثوني فوسي رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في المعاهد الوطنية للصحة جرعتهم الأولى من اللقاح الجديد للفيروس التاجي كوفيد-19.