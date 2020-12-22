كبار مسئولي الصحة الأمريكية يتلقون جرعتهم الأولى في محاولة حشد الدعم العام للتلقيح

بواسطة مهند شرف

تلقى بعض كبار مسؤولي الرعاية الصحية الأمريكية في البلاد اليوم الثلاثاء جرعتهم الأولى من لقاح الفيروس التاجي كوفيد-19 إلى جانب الأطباء والممرضات في المعاهد الوطنية للصحة في محاولة عامة لحشد الدعم العام للتلقيح.

كبار مسئولي الصحة الأمريكية يتلقون جرعتهم الأولى في محاولة حشد الدعم العام للتلقيح 1 22/12/2020 - 8:51 م

وقال مدير المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية فرانسيس كولينز في الحدث أثناء تلقيه اللقاح:”أحضرها”، كما تلقى وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار والدكتور أنثوني فوسي رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في المعاهد الوطنية للصحة جرعتهم الأولى من اللقاح الجديد للفيروس التاجي كوفيد-19.

Avatar of مهند شرف
مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

قد يعجبك ايضا
أخبار عالمية

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: سيتم إعطاء بريطانيا دفعة أخيرة بشأن العلاقات التجارية…

أخبار عالمية

في محاولة أخرى.. ترامب يلتقي بحلفاء جمهوريين من مجلس النواب الأمريكي لاكتساب مزاعم…

أخبار عالمية

أولمبياد طوكيو سيكون الأغلى تكلفةً في التاريخ، الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو يكشف…

أخبار عالمية

الرئاسة الفرنسية: ماكرون متماسك وحالته الصحية مستقرة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.