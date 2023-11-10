أعلنت كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم عن توقيع اتفاق طويل الأمد مع الصين لتوريد المعدن المشع (اليورانيوم) إلى الصين.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز التعاون بين البلدين حيث تسعى كازاخستان الدولة الغنية بالموارد في آسيا الوسطى لتعزيز علاقاتها مع بكين.

كازاخستان توقع اتفاقًا طويل الأمد لتوريد اليورانيوم إلى الصين

وقد تمت الصفقة بين (كازاتومبروم) الشركة الذرية الوطنية في كازاخستان وشركة الصين الوطنية المحدودة لليورانيوم، وتهدف إلى تسليم كمية غير محددة من اليورانيوم الطبيعي المركز الذي يستخدم في إنتاج الوقود النووي، ولم تُكشَف عن تفاصيل العقد بسبب السرية والحساسية التجارية.

وقد أشارت (كازاتومبروم) إلى أن هذا العقد سيساهم في تلبية الطلب المتزايد للصين على الطاقة النووية النظيفة وسيعزز العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين في مجال الصناعة النووية.

وتتنافس الصين مع دول أوروبا الغربية وتركيا والولايات المتحدة على النفوذ في آسيا الوسطى وهي منطقة غنية بالموارد وكانت تحت سيطرة الاتحاد السوفياتي السابق، وتُعتبر كازاخستان تقليديًا حديقة خلفية لروسيا.

وتعتبر كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم حيث تنتج أكثر من 40% من الإنتاج العالمي وتمتلك احتياطات ضخمة من المعادن الاستراتيجية الأخرى.

وفي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكازاخستان الأسبوع الماضي فقد تم توقيع اتفاق تعاون بين شركة كازاتومبروم وشركة فراماتوم الفرنسية في مجال الوقود النووي.

وقد تعاونت كازاخستان أيضًا مع روسيا في مجال الطاقة النووية.

وتتنافس فرنسا والصين وروسيا وكوريا الجنوبية على بيع أول محطة للطاقة النووية إلى كازاخستان.