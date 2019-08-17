في الخامس من الشهر الحالي حدثة انفجار بمخزن في روسيا، وهو إنفجار مخزن ذخيرة في مدينة اكينسك الروسية ، وفي بداية الإنفجار إتضح ان الأمر طبيعي واعتيادي ولكن مع مرور عدة أيام ومراجعة صور وفيديوهات الإنفجار إتضح أنه عبارة عن إنفجار نووي .



بداية الإنفجار

في البداية ومع معرفة الإنفجار صرحت السلطات الروسية بأن الإنفجارات التي سُمعت لم تحدث أي أضرار مادية و بشرية وإقتصادية، ولكن اكتشف من قبل بعض الصور أن حدوث هذا الإنفجار أدي الي تدمير قرى بشكل كامل وحالات وفاه !!

وبعدها بمدة انطلقت بعض صفارات الإنذار في المدن المحيطة، وبعدها أرسلة السلطات الروسية المواطنين في المناطق وطلبت منهم الإستعداد لاي طارئ .

وكان ما يقارب ال 100 الف مدني استعدو لمغادة المدن المحيطة بسبب ذهول المشهد، فالمشهد كان مرعب جداً علي الطرقات العامة والبعيدة والجميع هرب من المكان وأخُدت الأمور علي محمل الجد.

بعد عدت أيام من اكتشاف الدمار والإنفجار

ورغم كل ذلك صرحت السلطات الروسية في نفس اللحظات أن لا يوجد شي يدعو للقلق والهلع وأن الأمر يعتبر عادي ولا يوجد أي تسريبات إشعاعي

ولكن بعدها السلطات الروسية تقوم بوضع مركبات Uran-14 تعمل بتحكم عن بعد في الموقع !! وفي نفس اليوم قال خبير بأن أحد أصدقائه الروس من من شاركوا في عمليات تدبير موقع كارثة فوكوشيما، اكتشف عناصر مشعة حول مكان الذخيرة المنفجرة، وأكد لصديقه وجود عنصر الروثينيوم المشع على الاقل !!

وأدت هذه الحادثة عن وفاة خمسة خبراء نوويين في الأنفجار .

الانفجار الغامض غير معلن

وما زال لحتي الان عدم إكتشاف هذا الإنفجار من قبل الروس واعتبوه أن الأمر عادي مع العلم أن الإنفجار كان سوف يقضي علي الكثير من البشر ويحدث ضجة ضخمة.