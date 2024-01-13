كارثة في منجم فحم بالصين يُخلف عشرة قتلى وستة مفقودين

أفاد التلفزيون العام بوقوع حادث في منجم للفحم في وسط الصين مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفقدان ستة آخرين.

وقد وقع الحادث في منجم بينغدينغشان الواقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر من العاصمة بكين، يوم الجمعة في تمام الساعة 14:55 بالتوقيت المحلي، ووفقًا للتحقيقات الأولية يشير كل شيء إلى حدوث انفجار في المنجم.

فرق الإنقاذ في مكان الحادث

ولقد شهد قطاع المناجم في الصين تحسُّنًا ملحوظًا في معايير السلامة خلال العقود الأخيرة، وتحسنت التغطية الإعلامية للحوادث المنجمية التي تم تجاهلها في الماضي.

ومع ذلك ما زالت الحوادث تحدث بسبب الخطر المرتبط بهذا القطاع ونقص التطبيق الفعال لتعليمات السلامة في بعض الأحيان.

ويذكر أن حادثًا آخر وقع في منجم فحم في هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين في ديسمبر الماضي أسفر عن مقتل 12 شخصًا، كما وقع حريق في منجم للفحم في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب البلاد في سبتمبر الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 16 شخصًا.

وفي عام 2023 فقد انهار منجم فحم مفتوح في منغوليا الداخلية شمال الصين، مما تسبب في مقتل 53 شخصًا ودفن العديد من الأشخاص والمركبات تحت الركام.