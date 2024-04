كارثة الفيضانات في روسيا: انهيار سد يؤدي إلى إجلاء آلاف السكان وغمر المنازل بالمياه

تعرضت منطقة أورينبورغ في جبال الأورال الروسية لكارثة فيضانات جراء انهيار سد الجمعة، مما أدى إلى إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من المنطقة المتضررة.

المياه غمرت منازل السكان

وقد أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات لوزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف بالتوجّه إلى المنطقة، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.



وقد وقع الحادث في فترة ذوبان الثلوج، حيث غمرت المياه أكثر من 2500 منزل في المنطقة الحدودية بين روسيا وكازاخستان.

وقد أعلن المكتب الإعلامي للحاكم الإقليمي دنيس باسلر عن إجلاء 4208 شخص، بما في ذلك 1019 طفلاً.

وقد أشارت السلطات إلى أنه سوف يتم نقل الأشخاص المُجَلَّين إلى مراكز إقامة مؤقتة، وتقديم مساعدات مالية استثنائية لهم.

وقد صرحت وزارة الطوارئ الروسية بأنها تستخدم قوارب ومركبات صالحة لجميع التضاريس في عملية الإجلاء، مضيفة أن كثيرين ممن رفضوا الإخلاء سابقا يطلبون الآن من رجال الإنقاذ نقلهم إلى مناطق آمنة.



وبعد التقارير الأولية عن عدم وقوع إصابات نتيجة انهيار السد وحدوث الفيضان، فقد أبلغت خدمات الطوارئ عن العثور على 3 جثث خلال تنفيذ دوريات في البلدة القديمة بأورسك، اثنتان في الشارع وواحدة داخل منزل. وكانت السلطات المحلية قالت بعد العثور على الجثتين الأوليين، بأن وفاة الشخصين ليست ناجمة عن الغرق، حسب المعلومات الأولية.



وتأتي هذه الفيضانات الكبيرة بعد إنهيار جزئي لسد الجمعة في مدينة أورسك المجاورة لكازاخستان.

وقد ذكرت النيابة العامة أنه تم توجيه تحذير إلى مجلس مدينة أورسك في وقت سابق بشأن انتهاك التشريعات المتعلقة بحماية السكان والأقاليم من حالات الطوارئ الطبيعية ومنشأها بشري.

وقد تم تصميم السد الذي انهار جزئياً ليتحمل منسوب الأورال النهر الكبير في المنطقة، وهو يبلغ 5.5 أمتار، ولكن منسوب المياه بلغ 9.6 أمتار في الوقت الحالي، وفقًا للسلطات الإقليمية.



وقد أشارت السلطات إلى أن ذوبان الثلوج ساهم في ارتفاع منسوب مياه الأنهار في المنطقة، بما في ذلك الأورال، وذلك كسبب إضافي لحدوث الفيضانات.

وقد تم تداول مقاطع فيديو تظهر دخول المياه إلى المنازل وإجلاء المدنيين من قبل فرق الإنقاذ، حيث غمرت المياه أقدامهم.

وقد أكدت فؤق الإنقاذ بأن أكثر من 500 من المتخصصين موجودون حالياً في أورسك، على أن يتم إرسال مزيد من التعزيزات قريباً.

