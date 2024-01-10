قيادي في حماس: وزير الخارجية الأمريكي يبيع الوهم للدول الشرق أوسطية في جولته الأخيرة

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يأتي في كل جولة من جولاته الخمسة الماضية ليبيع الوهم إلى كل الدول التي يقوم بإجراء لقاءات بالمسؤولين فيها، وهو ينظر إلى القضية بعين واحدة لما يجري في المنطقة تتبنى رواية الاحتلال، وتدعم أجندته في تصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني.

الادارة الأمريكية تعطل الجهود لوقف العدوان- المصدر: الجزيرة

وأضاف حمدان أثناء مؤتمر صحفي ببيروت، أن “الإدارة الأمريكية ما زالت تواصل عبر مسؤوليها تبني رواية الاحتلال المضللة، ودعايته الكاذبة، في محاولتها لتبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد المدنيين، ولا تزال تردد أن المقاومة الفلسطينية تتمركز بين المدنيين، في سياسة مكشوفة لغسل يد الاحتلال من دماء الأطفال والنساء والشيوخ، والمدنيين في غزة”.

وأشار حمدان إلى أن عدد الشهداء قد تجاوز الثلاثين ألف، بين شهيد ومفقود، وكثير من المفقودين تحت الركام، ولا تزال الادارة الأمريكية لا تنظر للأمر إلا بالعين الإسرائيلية، وأردف حمدان “إن هذا يعكس مدى التورط الأمريكي في هذه الجرائم، وتورط الادارة الأمريكية تحديدا في كافة الانتهاكات الواسعة لكافة القوانين الدولية التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي في قطاع غزة”.

وفيما يتعلق بخصوص حديث وزير الخارجية بلينكن بأن العديد من دول المنطقة أبدت استعدادا للاستثمار في مستقبل غزة، قال حمدان “فإننا نجدد التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو سيد قراره، وهو المعني بتقرير مصيره وحده دون تدخل من أحد، وأن تقرير مصيره لن يكون إلا وفقا لرؤيته المتمثلة بالحرية والتحرير والانعتاق من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرض وطنه وعاصمتها القدس”.

نؤكد على موقف شعبنا المُرحب بأي جهد عربي وإسلامي

وأكد القيادي في حركة حماس على موقف الشعب الفلسطيني المُرحب بأي جهد عربي وإسلامي مساند لقضية الشعب الفلسطيني، وداعم للمقاومة، ومؤيد لإنهاء العدوان وإزالة الاحتلال، وأثار هذا العدوان النازي على شعبنا وأرضنا، وعلى مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وجدد حمدان دعوته للادارة الأمريكية للتوقف عن سياستها التي تعطل جهود إنهاء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة، وأن تعمل فورا على وقف هذا العدوان الإجرامي، وأن تكف عن العبث بالقوانين والأنظمة الدولية لصالح الاحتلال النازي وعدوانه على غزة.