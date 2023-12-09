قوات الحوثيين تمنع مرور السفن المتجهة لإسرائيل اعتراضاً على عدم دخول المساعدات لغزة

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين خلال مؤتمر صحفي عدم السماح بمرور السفن المتجهة لإسرائيل في البحر الأحمر والخليج العربي، في حالة عدم وصول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة في ظل الحصار الشامل الذي تقوم به قوات الاحتلال على القطاع، جاء ذلك نقلاً عن قناة الجزيرة مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس.

المتحدث العسكر باسم القوات الحوثية- المصدر: قناة الجزيرة مباشر عبر إكس

وأعلن المتحدث العسكري أنه بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية بفرض قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل من الملاحة في البحر الأحمر أو البحر العربي، وذلك نتيجة لما يقوم به العدو الصهيوني من ارتكاب الجرائم المروعة والحصار بشأن إخواننا في غزة.

لذا حذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين جميع الشركات من أي جنسية كانت من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية والاتجاه إلى إسرائيل في حال عدم دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة من الغذاء والدواء، وستصبح هدفاً مشروعاً لقواتنا المسلحة، وتؤكد القوات المسلحة اليمنية حرصها على استمرار الملاحة في البحر الأحمر والعربي، لكافة السفن وكافة الدول عدا المتجهة لإسرائيل.

وأضاف المتحدث العسكري الحوثي أن هذا القرار ساري من وقت هذا البيان، وذلك بعدما قامت القوات العسكرية التابعة لجماعة الحوثيين باعتراض إحدى السفن الإسرائيلية الأسبوع قبل الماضي، وأوضح المتحدث العسكري بأن هذه القرارات تأتي استجابة لمطالب شعب اليمن وأحرار أمتنا الإسلامية لوقف العدوان على قطاع غزة.

"نعلن منع السفن المتجهة للكيان الصهيوني إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته".. قرار جديد يعلنه المتحدث العسكري باسم #الحوثيين pic.twitter.com/mdP20UEAyJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2023

ويؤكد المتحدث العسكري باسم القوات الحوثية على الاستعداد الكامل لاستئناف العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن القوات المسلحة اليمنية على استعداد لتوسعة عملياتها العسكرية لتشمل أهداف عدة، في البر أو البحر أو الجو.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار، وتؤكد القوات المسلحة الحوثية أن هذه العمليات العسكرية سوف تتوقف إذا توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيونية في قطاع غزة، ودعما وإسناداً للقضية الفلسطينية وأعمال المقاومة.