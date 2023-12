قوات “الاحتلال الإسرائيلي” تقتحم “مدارس الأونروا” بشمال غزة وتعتقل عشرات المدنيين وتنكل بهم – تقرير “المرصد الأورومتوسطي” يكشف التفاصيل والسفير الفلسطيني “حسام زملط” يعلق

أوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير صادر اليوم الخميس السابع من ديسمبر 2023، أن الجيش الإسرائيلي قام باعتقال عشرات الفلسطينيين المدنيين بعد التنكيل بهم وتجريدهم من ملابسهم بالكامل وذلك في مركزي إيواء تابعين لمنظمة الأونروا بشمال قطاع غزة في بلدة بيت لاهيا.

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وأمامهم المدنيين الفلسطينيين بعد تغطية أعينهم وتجريدهم من ملابسهم - مصدر الصورة: موقع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

أكد المرصد الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدرستين تابعتين للأونروا، وقامت بشن حملات اعتقال تعسفية وعشوائية، بما في ذلك الصحفيين والأطباء والأكاديميين وكبار السن النازحين بمدرسة حلب الجديدة، ومدرسة خليفة بن زايد.

في هذا الصدد أوضحت “شقيقة الصحفي ضياء الكحلوت” للمرصد الأورومتوسطي، أن قوات الاحتلال أجبرته على ترك ابنته (ندى) ذات الــ7 أعوام من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتقلته تحت تهديد السلاح، وتم تجريده من ملابسه وتعرض للضرب المبرح مثل باقي المعتقلين، وأفاد “محمد الكحلوت” بأن الجيش الإسرائيلي أشعل النيران في عدة منازل بمنطقة مشروع بيت لاهيا، كما شن حملات اعتقال بشكل عشوائي ضد السكان المتبقين بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

في إطار ذلك علق “حسام زملط” -سفير فلسطين بالمملكة المتحدة- على ما حدث عبر صفحته الرسمية على منصة إكس قائلًا:

Israel media did not show the mass murder of Palestinian children and innocent civilians, or the mass destruction of Gaza. But Israeli media has no qualms about showing these savage images of Israeli occupation forces detaining and stripping civilians taken from a UN shelter in… pic.twitter.com/XCQtullKCU

— Husam Zomlot (@hzomlot) December 7, 2023