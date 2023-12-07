قوات “الاحتلال الإسرائيلي” تقتحم “مدارس الأونروا” بشمال غزة وتعتقل عشرات المدنيين وتنكل بهم – تقرير “المرصد الأورومتوسطي” يكشف التفاصيل والسفير الفلسطيني “حسام زملط” يعلق

أوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير صادر اليوم الخميس السابع من ديسمبر 2023، أن الجيش الإسرائيلي قام باعتقال عشرات الفلسطينيين المدنيين بعد التنكيل بهم وتجريدهم من ملابسهم بالكامل وذلك في مركزي إيواء تابعين لمنظمة الأونروا بشمال قطاع غزة في بلدة بيت لاهيا.

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وأمامهم المدنيين الفلسطينيين بعد تغطية أعينهم وتجريدهم من ملابسهم - مصدر الصورة: موقع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

اقتحام لمدارس الأونروا واعتقالات تعسفية

أكد المرصد الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدرستين تابعتين للأونروا، وقامت بشن حملات اعتقال تعسفية وعشوائية، بما في ذلك الصحفيين والأطباء والأكاديميين وكبار السن النازحين بمدرسة حلب الجديدة، ومدرسة خليفة بن زايد.

#عاجل | المرصد الأورومتوسطي: وثقنا اعتقال صحافيين وأطباء وأكاديميين وكبار سن من مراكز نزوح شمال غزة بعد تعريتهم pic.twitter.com/tg4sDakQ4X — العربي الجديد – عاجل (@alaraby__Brk) December 7, 2023

اعتقال الصحفي ضياء الكحلوت

في هذا الصدد أوضحت “شقيقة الصحفي ضياء الكحلوت” للمرصد الأورومتوسطي، أن قوات الاحتلال أجبرته على ترك ابنته (ندى) ذات الــ7 أعوام من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتقلته تحت تهديد السلاح، وتم تجريده من ملابسه وتعرض للضرب المبرح مثل باقي المعتقلين، وأفاد “محمد الكحلوت” بأن الجيش الإسرائيلي أشعل النيران في عدة منازل بمنطقة مشروع بيت لاهيا، كما شن حملات اعتقال بشكل عشوائي ضد السكان المتبقين بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

#عاجل | الاحتلال يعتقل مراسل “العربي الجديد” ضياء الكحلوت في شمال قطاع غزة pic.twitter.com/Jc5E0DQaDv — العربي الجديد – عاجل (@alaraby__Brk) December 7, 2023

تعليق حسام زملط

في إطار ذلك علق “حسام زملط” -سفير فلسطين بالمملكة المتحدة- على ما حدث عبر صفحته الرسمية على منصة إكس قائلًا:

“وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تعرض مذابح الأطفال الفلسطينيين والمدنيين الأبرياء، أو الدمار الجماعي في غزة، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تشعر بأي ندم عند عرض هذه الصور الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية وهي تحتجز وتعري المدنيين الذين أخذوا من مأوى تابع للأمم المتحدة في غزة اليوم. هذا يستحضر بعض من أسود فترات تاريخ البشرية. حان الوقت بلا شك لكي يتحد العالم ويطالب – ويفرض – وقف إطلاق النار الفوري والدائم”.

Israel media did not show the mass murder of Palestinian children and innocent civilians, or the mass destruction of Gaza. But Israeli media has no qualms about showing these savage images of Israeli occupation forces detaining and stripping civilians taken from a UN shelter in… pic.twitter.com/XCQtullKCU — Husam Zomlot (@hzomlot) December 7, 2023

من جانبه وثق “الأورومتوسطي“ حالات قتل مباشر قام بها جيش الاحتلال ضد النازحين في المناطق المحيطة بالمدرستين، ولم يكتفي بذلك بل كان يستهدف أيضًا أي شخص يحاول الخروج بالرغم من رفعه للراية البيضاء، وأفاد أحد المواطنين الشباب يُدعى “محمد الراعي” بأنه شهد إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على سبعة من الشباب، وتصفيتهم بعد أن تأخروا في الامتثال لأوامر الجيش التي تهدف إلى إذلالهم وإهانتهم بالتجريد من ملابسهم.

هذا ويدعو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى ضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، كما يُحمل الأمم المتحدة مسؤولية التحرك العاجل لإنقاذ النازحين بتوفير ممر آمن للخروج.