قوات الأمن الألمانية تعتقل مسؤول دبلوماسي بريطاني بعد اتهامات بالتجسس لصالح روسيا

ألقت الشرطة الألمانية مساء أمس الثلاثاء القبض على أحد الدبلوماسيين البريطانيين بتهمة التجسس لصالح روسيا، ووفقاً لما ذكره ممثلو الادعاء أن الرجل البالغ من العمر 57 عاماً متهم بالتجسس لصالح المخابرات الروسية مقابل دفعهم له مبالغ مالية متفق عليها مسبقاً وذلك بحسب مصادر من الشرطة الألمانية.

وقال مسؤول أمني رفيع في ألمانيا أن الشرطة الألمانية قامت باعتقال رجل يدعى ديفيد، وديفيد بحسب ما ذكر المسؤول هو دبلوماسي بريطاني يعمل لصالح السفارة البريطانية ببرلين، وقام أفراد من الشرطة باعتقال المدعو ديفيد من شقته الموجودة في بمدينة بوتسدام الواقعة في المنطقة الغربية الجنوبية من العاصمة الألمانية برلين، وذلك بالإضافة الى قيامهم بتفتيش منزله ومكتبه في السفارة البريطانية بأمر من إدارة الشرطة وذلك لاشتباههم الشديد به، ويذكر أيضاً بأن المدعو ديفيد “57 عام” لا يتمتع بأي نوع من أنواع الحصانات الدبلوماسية، وذكرت الشرطة أن ديفيد كان قد عمل في وكالة استخباراتية روسية في أواخر عام 2020، ويذكر أيضاً بأنه متهم بنقل بيانات تخص السفارة البريطانية إلى جهات أخرى لم تكشف الشرطة الألمانية عنها وذلك لقاء مبالغ مالية كان ديفيد يتلقاها بانتظام، والمبالغ التي تلقاها ديفيد لا تزال مجهولة، ويذكر بأن الجهة المسؤولة في التحقيق بمثل هذه الجرائم والتهم هي قيادة القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب الألمانية والتي قامت بدورها باستجواب المدعو ديفيد والتحقيق معه في التهم التي تم توجيهها اليه.

وأفادت الشرطة الألمانية بأنها قامت بإلقاء القبض على ديفيد بتهمة التجسس، وصُنف ديفيد لدى الشرطة كعميل استخباراتي وتلك تهمة يحاسب القانون الألماني المتهمين بها، وعلقت وزارة الداخلية البريطانية بدورها على الامر بحسب ما ورد في صحف عالمية بأن السلطات في ألمانيا قامت باعتقال مواطن انجليزي بتهمة التجسس، وعلق المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية على الأمر قائلاً بأنه ليس من المناسب حالياً ذكر تفاصيل إضافية حول اعتقال الشرطة الألمانية للمدعو ديفيد وذلك نظراً لأن هناك عمليات تحقيق جارية في الوقت الحالي من قبل الشرطة الألمانية، وقالت مصادر أن المتهم سيمثل اليوم أمام القضاء للتحقيق في التهمة الموجهة اليه صباح الأربعاء.