قناة إسرائيلية: القضاء على حركة حماس لن يحدث بالعملية العسكرية 

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بأن الحرب على قطاع غزة سوف تستمر حتى يتم تحقيق الأهداف الكاملة للحرب والمتمثلة في تفكيك حركة حماس والقضاء عليها تمامًا.

دبابة اسرائيلية - مصدر الصورة: العربية

وفي الوقت التي تقوم فيه إسرائيل بتكثيف عملياتها على قطاع غزة، فإنه هناك بعض المساعي الأمريكية والتي تقوم بدفع إسرائيل إلى بعض السيناريوهات الأخرى والتي بدورها يكون لها دور في تقليص عدد القتلى المدنيين بقطاع غزة.

ولهذا فإن وزير الشؤون الإستراتيجية لإسرائيل رون ديرمر يقوم بالبحث مع أنتوني بلينكن “وزير الخارجية الأمريكي” الخطط التي تفكر إسرائيل في تنفيذها وذلك من أجل التقليل من حجم الحرب الدائرة حاليًا داخل قطاع غزة، بجانب ملف الأسرى المحتجزين.

وقامت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بالتأكيد من خلال أحد تقاريرها أن حركة حماس لن يتم هزيمتها من خلال العملية العسكرية فقط، بل إنها بحاجة إلى حرب إستنزاف.

ومن أجل أن تتمكن إسرائيل من إزالة هذا التهديد من ناحية حركة حماس، فإنها لابد من القيام بإنشاء منطقة عازلة تبعد حوالي كيلو واحد من غرب السياج وتكون على بعد عشرات الكيلومترات من قطاع غزة، ولن يكون هناك أي سماحية من الإقتراب لتلك المنطقة سواء من الأشخاص المدنيين أو حركة حماس أو حتى الأشخاص المتظاهرين.

واستكمالًا للتقرير فإن إسرائيل ستقوم بالاعتماد بشكل أكبر على القوة الأساسية للجيش، بينما سيتم تسريح جنود الجيش الإحتياطيين، ولكن من الممكن أن يتم القيام باستدعائهم من جديد خلال العام القادم، حيث أن القوات الأساسية للجيش سوف تكون قادرة على تنفيذ المهام التي يتم طلبها منهم.

يؤكد التقرير للقناة الإسرائيلية بأن العنوان البارز خلال الفترة القادمة هي حرب الاستنزاف، ولابد من تغيير الخطة التي لطالما يصر عليها العسكريين والقادة بإسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء “نتنياهو”، حيث أن القضاء نهائيًا على حماس لن يتحقق إلا من خلال حرب استنزاف طويلة الأمد، وهذا سيكون بحاجة إلى حملة إقتصادية وسياسية وكذلك أيضًا عسكرية.

تلك التفاصيل الخاصة بتقرير القناة الثانية عشر الإسرائيلية تعكس بشكل كبير حالة تغيير تكتيك الحرب التي من الممكن أن تلجأ إليها إسرائيل خلال الفترة القادمة، خصوصًا مع وجود ضغوطات دولية متزايدة بشأن التكلفة الإنسانية الضخمة نتيجة الحرب الجارية حاليًا بقطاع غزة، حيث تواجه إسرائيل ضغوطًا حتى من واشنطن “أقرب حلفائها” من أجل مطالبتها بتحديد الموعد المتعلق بإنهاء الحرب عالية الكثافة داخل القطاع.

يذكر أن وزارة الصحة داخل غزة قد قامت بالإعلان اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر بأن عدد القتلى من المدنيين قد تجاوز حاجز 21 ألف شهيد نتيجة للعدوان الإسرائيلي.

عاجل | وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21110 شهداء و55243 جريحا منذ السابع من أكتوبر — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) December 27, 2023

بينما قد بلغ عدد المصابين داخل القطاع حتى الآن 55243 وذلك منذ بدء الحرب على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر.