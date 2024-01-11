قضية القرن: اليوم وغدا محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

اليوم وغدا ستنظر القضية المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا، ضد الكيان الصهيوني، لارتكابه المجازر والإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني من أهالي غزة، وذلك أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، وسوف يمثل وفد من دولة الاحتلال أمام المحكمة للدفاع.

قصف المدنيين في غزة

قضية القرن

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بدعوى ضد إسرائيل، بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، في محكمة العدل الدولية، سميت بقضية القرن، ويتألف ملف الدعوى، من 84 صفحة، يثبت في الحيثيات المقدمة أرتكاب إسرائيل أفعال في قطاع غزة، تحمل طابع الإبادة، حيث قتل حتى الآن أكثر من 30000 من المدنيين، وحل الدمار في ما يزيد عن 80% من قطاع غزة، حيث هدمت المنازل على رؤوس ساكنيها، كما تم التهجير القصري عدة مرات، وتم قصف الأماكن التي أعلن الاحتلال أنها آمنة، كما تم تدمير المستشفيات، ومنع وصول الإمدادات الطبية للمصابين، جراء القصف المتواصل والهمجي، وقد يزيد عدد المصابين عن 70 ألف مدني، وأغلب القتلى والمصابين هم من النساء والأطفال، كما قصفت دولة الاحتلال عربات الإسعاف بالمصابين، كما قصفت مدارس الأونروا المخصصة للإيواء، وقصفت تجمعات عديدة للمدنيين، كما ارتكبت قوات الاحتلال جرائم ضد الصحفيين، والأطباء، باستهداف متعمد، أيضا منع الاحتلال دخول المساعدات الطبية، والغذائية، ومياه الشرب، لقطاع غزة، في خطة تجويع متعمدة، وقصفت البنية التحتية، وقطعت الكهرباء والاتصالات، أيضا قامت إسرائيل بخطف العديد من السكان، ثم إعادة الجثث بعد سرقة الأعضاء، بحسب مصادر فلسطينية.

الدفاع الإسرائيلي

قرر الاحتلال الصهيوني المثول أمام المحكمة، للدفاع عن نفسه، ورفض الاتهامات الموجهة إليه، رغم أن كل ما تم كان على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وعلى الهواء مباشرة، ومن جانبه صرح رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس، أن اسرائيل تحارب حماس وليس السكان الفلسطينيين، وتفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي، وأن الجيش الإسرائيلي، هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، كما أكد أن لا نية لاحتلال غزة بشكل دائم، أو تهجير السكان المدنيين.

فرض إجراء طارئ

تعد محكمة العدل الدولية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة الوحيدة للأمم المتحدة، التي لا تقع في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقع في لاهاي في هولندا، تأسست عام 1945، تعتبر إسرائيل ضمن الأعضاء، حيث تضم محكمة العدل الدولية، 152 عضوا، جميع دول العالم تقريبا عدا الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنها تأخذ ما يحلو لها من قرارات فقط، وقد تجمع اليوم المتظاهرون أمام محكمة العدل الدولية، منددين بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وسوف تتناول جلسات الاستماع المشحونة سياسيا مطلب لفرض إجراءات طارئة، لوقف العمليات العسكرين في غزة، لأن النظر في حيثيات القضية، سوف يستغرق أعواما.

جنوب إفريقيا

قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا، بحسب ما جاء في سكاي نيوز عربي، أن معارضتنا للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، جاءت من المعاناة التي عاش فيها شعب جنوب أفريقيا من التمييز والعنصرية، وهو نفس ما يتجرعه أهالي غزة الآن، من التمييز العنصري ضدهم، ونحن نريد الوقوف إلى الجانب الصائب من التاريخ.