قصف مدينة إيلات الإسرائيلية قبل قليل واستهداف السفن التابعة للإحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وباب المندب على صفيح ساخن
يخشى المجتمع الدولي أن يتحول البحر الأحمر إلى ساحة صراع، وذلك على غرار ما يحدث فيه بالقرب من مضيق باب المندب، فمنذ بداية الحرب البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتدمير الهائل للمنازل والبنى التحتية في القطاع وقتل المدنيين من الأطفال والنساء على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي، بدأت رقعة الحرب تتسع، وسط مخاوف عالمية نشوب حرب متعددة الأطراف في الشرق الأوسط.
استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب
فبسبب حرب غزة بدأت تُفتح العديد من الجبهات، حيث يجري مناوشات بين دولة الكيان وحزب الله جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، بل إن جماعة أنصار الله اليمنية، أعلنت قبل قليل عن قصفها لأم الرشراش بسلاح الجو المسير، وقال بيان القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت أماكن حساسة، وذلك انتصاراً للشعب الفلسطيني.
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كما بدأت جماعة أنصار الله التابعة للحوثيين تستهدف السفن في البحر الأحمر رداً على ما تفعله دولة الإحتلال الإسرائيلي في غزة، وأصبح البحر الأحمر الآن على صفيح ساخن، وذلك بعد إعلان جماعة أنصار الله عن استهداف أي سفينة لها علاقة بالكيان الإسرائيلي، فأي سفينة تمر من باب المندب لها علاقة بإسرائيل يتم تحذيرها وإجبارها على عدم مرورها من مضيق باب المندب، وإن لم تستجب يتم استهدافها بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
وهذا ما حدث منذ ساعات قليلة بعد إعلان جماعة الحوثي عن استهداف سفينتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين إلى دولة الكيان الإسرائيلي، وتم استهداف السفينتين بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد عدم استجابتهما للتحذيرات، وقال بيان جماعة الحوثي أن جميع السفن المتجهة إلى دولة في العالم ستمر بأمان من مضيق باب المندب، ما عدا السفن المتجهة إلى إسرئيل.
وجاء نص بيان القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين وفق ما يلي.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى (الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) صدق الله العظيم
انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات ( MSC Alanya إم إس سي ألانيا “و” MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم
) كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين، إن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية.
إن القوات المسلحة اليمنية تطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً، إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.
إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدين في قطاع غزة من غذاء ودواء، والله على ما نقول شهيد