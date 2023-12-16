قصف مدينة إيلات الإسرائيلية قبل قليل واستهداف السفن التابعة للإحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وباب المندب على صفيح ساخن

يخشى المجتمع الدولي أن يتحول البحر الأحمر إلى ساحة صراع، وذلك على غرار ما يحدث فيه بالقرب من مضيق باب المندب، فمنذ بداية الحرب البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتدمير الهائل للمنازل والبنى التحتية في القطاع وقتل المدنيين من الأطفال والنساء على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي، بدأت رقعة الحرب تتسع، وسط مخاوف عالمية نشوب حرب متعددة الأطراف في الشرق الأوسط.

البحر الأحمر على صفيح ساخن| استهداف سفينتين في باب المندب بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وبيان من جماعة أنصار الله

استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب

فبسبب حرب غزة بدأت تُفتح العديد من الجبهات، حيث يجري مناوشات بين دولة الكيان وحزب الله جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، بل إن جماعة أنصار الله اليمنية، أعلنت قبل قليل عن قصفها لأم الرشراش بسلاح الجو المسير، وقال بيان القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت أماكن حساسة، وذلك انتصاراً للشعب الفلسطيني.

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كما بدأت جماعة أنصار الله التابعة للحوثيين تستهدف السفن في البحر الأحمر رداً على ما تفعله دولة الإحتلال الإسرائيلي في غزة، وأصبح البحر الأحمر الآن على صفيح ساخن، وذلك بعد إعلان جماعة أنصار الله عن استهداف أي سفينة لها علاقة بالكيان الإسرائيلي، فأي سفينة تمر من باب المندب لها علاقة بإسرائيل يتم تحذيرها وإجبارها على عدم مرورها من مضيق باب المندب، وإن لم تستجب يتم استهدافها بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وهذا ما حدث منذ ساعات قليلة بعد إعلان جماعة الحوثي عن استهداف سفينتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين إلى دولة الكيان الإسرائيلي، وتم استهداف السفينتين بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد عدم استجابتهما للتحذيرات، وقال بيان جماعة الحوثي أن جميع السفن المتجهة إلى دولة في العالم ستمر بأمان من مضيق باب المندب، ما عدا السفن المتجهة إلى إسرئيل.

وجاء نص بيان القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين وفق ما يلي.