قصف قواعد تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم من الطيران الحربي

أعلن الجيش السوداني، بعد ظهر اليوم السبت، أن الطيران الحربي شن ضربات جوية على معسكرين لقوات الدعم السريع في الخرطوم، فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث اتهم كل طرف الآخر ببدء القتال.

وأوضح بيان للجيش أن القوات الجوية قامت بتدمير معسكري طيبة وسوبا التابعين لميليشيا الدعم السريع في الخرطوم.

واندلعت الاشتباكات في الصباح بين الجيش الذي يقوده الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

وأصدرت قوات الدعم السريع بيانًا تتهم فيه الجيش بمهاجمة معسكراتها في الخرطوم وغيرها، فيما رد الجيش باتهام مماثل للقوات شبه العسكرية بالمبادرة بالهجوم على قواعده، وأكد البيان أن قوات الدعم السريع ستواصل جهودها لحماية مكتسبات الوطن والثورة الشعبية المنتصرة التي أطاحت بالدكتاتور عمر البشير في 2019.

أفاد شهود عيان بحدوث “مواجهات” وسماع دوي انفجارات وإطلاق نيران قرب قاعدة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى إطلاق نار بالقرب من المطار وشمال العاصمة، نتيجة لذلك، توقفت حركة الطيران وأغلقت جميع جسور العاصمة، كما أغلقت قوات الدعم السريع محيط الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان.