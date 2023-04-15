أخبار عالمية

قصف قواعد تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم من الطيران الحربي

محمد صفوت

أعلن الجيش السوداني، بعد ظهر اليوم السبت، أن الطيران الحربي شن ضربات جوية على معسكرين لقوات الدعم السريع في الخرطوم، فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث اتهم كل طرف الآخر ببدء القتال.

قصف قواعد تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم من الطيران الحربي

وأوضح بيان للجيش أن القوات الجوية قامت بتدمير معسكري طيبة وسوبا التابعين لميليشيا الدعم السريع في الخرطوم.

قد يهمك:

عاجل.. بيان القوات المسلحة بشأن عودة الجنود المصريين من السودان

عاجل.. وصول الجنود المصريين المحتجزين بالسودان لأرض الوطن منذ ساعات

واندلعت الاشتباكات في الصباح بين الجيش الذي يقوده الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

قصف قواعد تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم

وأصدرت قوات الدعم السريع بيانًا تتهم فيه الجيش بمهاجمة معسكراتها في الخرطوم وغيرها، فيما رد الجيش باتهام مماثل للقوات شبه العسكرية بالمبادرة بالهجوم على قواعده، وأكد البيان أن قوات الدعم السريع ستواصل جهودها لحماية مكتسبات الوطن والثورة الشعبية المنتصرة التي أطاحت بالدكتاتور عمر البشير في 2019.

أفاد شهود عيان بحدوث “مواجهات” وسماع دوي انفجارات وإطلاق نيران قرب قاعدة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى إطلاق نار بالقرب من المطار وشمال العاصمة، نتيجة لذلك، توقفت حركة الطيران وأغلقت جميع جسور العاصمة، كما أغلقت قوات الدعم السريع محيط الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان.

Avatar of محمد صفوت
محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات