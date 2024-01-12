قصف الحوثيين في اليمن بأكثر من 100 صاروخ..وردود الأفعال العالمية

تم مساء اليوم، قصف أمريكي بريطاني، على جماعة الحوثيين في اليمن، ردا على هجمات الحوثيين، على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث كانت الضربات قوية، استهدفت عدة مناطق عسكرية ومطارات.

جماعة أنصار الله الحوثي باليمن

أكثر من 100 صاروخ

قال قائد القوات الأمريكية، أن قواته قصفت 16 موقعا و60 هدفا، وقد أقلعت الطائرات من قبرص، حيث قال متحدث البنتاجون، أن الضربات استهدفت رادارات، ومنشآت تضم مسيرات، تشن هجمات على تل أبيب، وقد علقت بريطانيا أن هذه الضربات محدودة، لكي تكون الملاحة أكثر أمانا، في البحرالأحمر.

تعليق أنصار الله الحوثي

قال شهود عيان في الجمهورية اليمنية، أنهم سمعوا دوي 3 إنفجارات، في العاصمة صنعاء، وكان تعليق سياسي يمني من أنصار الله الحوثي، لقناة الجزيرة،أن العمليات الحوثية في البحر الأحمر، لم تكن تستهدف إلا إسرائيل، ولم نكن نستهدف أي دولة أخرى في العالم، وأن العدوان ليس له مبرر على الإطلاق، وأننا سنستمر في قصف السفن الإسرائيلية، ومنعها من العبور، وأننا ندرس الرد، وأن العدوان الأمريكي والبريطاني، لم يحدث ضرر ملموس في اليمن، ولكن يوجد 5 شهداء و6 مصابين، ونحن مستعدون دفع ضريبة دفاعنا عن فلسطين، وقد ألقى المتحدث العسكري، بإسم أنصار الله الحوثي بيانا.

المتحدث العسكري باسم أنصار الله #الحوثيين: العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم استهدف #اليمن بـ73 غارة، وأسفر عن استشهاد 5 وإصابة 6 من القوات المسلحة اليمنية، وهذا العدوان لن يثنينا عن موقفنا الداعم لمظلومية الشعب الفلسطيني ولن يمر دون عقاب#الأخبار pic.twitter.com/0zUNIygrBI — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 12, 2024

مواقع الضربات العسكرية

استهدفت الضربات 16 موقعا، مثل قاعدة في صنعاء، ومحيط مناطق مطار الحديدة، ومعسكر في الجند، وآخر في عبس، ومواقع مسيرات، ومخازن أسلحة، ومعسكر القوات البحرية، بمنطقة الكثيب، وموقع في ضواحي زبيد، والزيدية بالمدينة، وكذلك محيط مطار تعز، ومعسكر كهلان في صعدة، ومنشآت تحتوي على ورش تصنيع، ومواقع في حجة، واللواء 122، بحسب قناة سكاي نيوز عربي، وقد شن الحوثيون هجوم على البوارج الأمريكية، بعد ذلك بحسب متحدث حوثي، كما وصف المتحدث العدوان بأنه سافر على اليمن، كما أكد المتحدث اليمني، لقناة الجزيرة الإخبارية، أن من شن الهجوم هو أمريكا وبريطانيا، وباقي دول التحالف الدولي تواصلنا معها، فذكرت أن وجودها بسيط.

هل يتوقف الأمر عن هذا الحد؟

حيث صرح وزير الدفاع البريطاني، أن هذه الضربة محدودة، ولا نريد توسع الصراعات في البحر الأحمر، ولكننا كان يجب أن نتخذها للدفاع عن النفس، وتقويض قدرات أنصار الله الحوثيين، بينما صرح وزير الدفاع البريطاني،أننا لن نستطيع تقدير رد فعل الحوثيين، بينما نحذرهم من الإستمرار، في ما يفعلونه، حيث أن بريطانيا لا ترغب في التصعيد، ولكننا سنرد على أي هجمات، بينما قالت واشنطن، أن القصف يستهدف تقويض القوة العسكرية لأنصار الله الحوثي.

ردود الأفعال العالمية

حذرت الخارجية الإيرانية، من تبعات هذه الضربة العسكرية لليمن، وقالت الخارجية السعودية، أن المملكة تتابع الأحداث بقلق بالغ، ولا تريد توسيع الصراعات في البحر الأحمر، بينما أصرت روسيا عقد جلسة سريعة، في مجلس الأمن، لمناقشة الضربات على اليمن، وقد إقترحت بعض الدول جعل الجلسة مغلقة، بينما أصرت روسيا على عقد جلسة مفتوحة، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، بينما من المعروف أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولهما حق إستخدام الفيتو.