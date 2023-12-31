أعلنت مصادر ملاحية في ميناء الحديدة اليمني أن عملية قصف أميركية استهدفت زوارقًا هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر يوم الأحد مما أسفر عن مقتل 10 يمنيين وإصابة اثنين آخرين.

قصف أميركي يؤدي إلى مقتل 10 يمنيين حوثيين فى البحر الأحمر

وقد أفاد مصدر ملاحي في الميناء لوكالة (فرانس برس) بأن القصف الأميركي أدى إلى مقتل 10 أفراد من جماعة الحوثي وتم إنقاذ شخصين آخرين أصيبا خلال الهجوم على الزوارق الحوثية التي كانت تحاول اعتراض سفينة قبالة سواحل الحديدة.

وأكد مصدر ملاحي آخر حصيلة القتلى حيث أشار إلى وجود أربعة ناجين وصلوا إلى الحديدة، ومعهم شخصين مصابين نُقِلا إلى مستشفى الصماد.

وتأتي هذه الأحداث على خلفية هجوم شنه الحوثيون على سفينة شحن تابعة لشركة (ميرسك) في البحر الأحمر وذلك حسبما أعلن الجيش الأميركي.

وقد أوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن “الزوارق التابعة للحوثيين فتحت النار بأسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لشركة ميرسك واقتربت منها حتى 20 مترًا وحاولت طاقمها الصعود على متنها.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية: (قامت طائرات الهليكوبتر الأميركية بالرد بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، مما أسفر عن غرق ثلاثة من الزوارق الأربعة ومقتل طواقمها، في حين هرب الزورق الرابع من المنطقة).

وقد أكدت شركة (ميرسك) عن وقوع حادث يتعلق بسفينة (ميرسك هانغتشو) بعد عبورها مضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر.

ويذكر أن الحوثيين نفذوا هجمات على السفن في البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة مشيرين إن الهجمات تأتي ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.