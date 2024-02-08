قصر باكنغهام يكلف الأمير ويليام بتولى مهام الملك تشارلز الثالث

قصر باكنغهام، في بيان رسمي، أعلن تفويض الأمير ويليام بتحمل المسؤوليات الملكية نيابةً عن والده، الملك تشارلز الثالث، الذي يخضع حاليًا لعلاج مكثف إثر تشخيصه بالسرطان، هذا الإعلان يأتي في لحظة حرجة تشهد تحديات صحية مؤثرة على قائد العائلة الملكية، حيث يؤكد القصر على الحاجة إلى تأجيل جدول الملك العام بينما يركز على رحلة الشفاء.

في خطوة تعكس تكاتف العائلة الملكية البريطانية في أوقات الشدة، أعلن قصر باكنغهام عن تفويض الأمير ويليام بالقيام بالمهام الملكية نيابةً عن والده، الملك تشارلز الثالث، الذي يخضع للعلاج من السرطان، هذا التطور يأتي في وقتٍ حرج يشهد فيه الملك تحديات صحية ملحوظة، مما يُعزز من دور الأمير ويليام كدعامة رئيسية في العائلة الملكية.

نيابة عن والده .. قصر باكنغهام يكلف الأمير وليام بمسؤوليات عامة#نيوز_بلس pic.twitter.com/nxoKSBypFp — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 8, 2024

في سياق متصل، زار الأمير هاري، ابن الملك الأصغر، الذي سافر من كاليفورنيا حيث يقيم مع عائلته، المملكة المتحدة مؤخرًا، مما أثار تكهنات حول إمكانية المصالحة داخل الأسرة الملكية، بعد وصوله، انضم هاري إلى والدته الملكة كاميلا في كلارنس هاوس قبل أن يتوجها معًا إلى قصر باكنغهام ومن ثم إلى ساندرينغهام، المقر الريفي للعائلة الملكية.

وعلى الرغم من التوترات المعروفة بين الأمير هاري وبقية أفراد الأسرة، فقد تم إبلاغه شخصيًا بإصابة والده بالسرطان، مما يشير إلى أهمية الروابط العائلية في هذه الأوقات العصيبة، ومع ذلك، خلال الزيارة القصيرة التي لم تتجاوز 24 ساعة في لندن، لم يُسجل أي لقاء بين الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام أو زوجته كيت، مما يعكس استمرارية التوترات داخل العائلة.

وقد قام الأمير هاري بزيارة عاجلة إلى لندن للالتقاء بوالده، حيث استمر الاجتماع بينهما لمدة تقريبًا 45 دقيقة، وفقًا لتقارير إعلامية، لم يؤدِ هذا اللقاء الملكي إلى مصالحة كبيرة بين الطرفين.

التطورات الأخيرة داخل العائلة الملكية تعكس مرحلة تحولية، حيث يواجه أفرادها تحديات شخصية وصحية تتطلب منهم التكاتف والدعم المتبادل، في الوقت الذي يتابع فيه العالم بأسره تطورات هذه الأحداث بقلق واهتمام.

والجدير بالذكر أن الملك تشارلز، الذي بلغ من العمر 75 عامًا، قد أمضى فترة في المستشفى الشهر الماضي لعلاج تضخم في البروستاتا، خلال هذه الفترة، كشفت فحوصات إضافية عن وجود “مسألة منفصلة مثيرة للقلق”، مما أدى إلى تشخيص إصابته بنوع معين من السرطان، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول طبيعة السرطان الذي يواجهه الملك، أفاد مصدر ملكي أن المرض ليس سرطان البروستاتا.

🚨رسميًا.. قصر باكنغهام يعلن إصابة جلالة الملك تشارلز بالسرطان pic.twitter.com/PcBhoM18jx — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) February 5, 2024

ومع تولي الأمير ويليام المهام الملكية في غياب والده، يظهر التزام العائلة الملكية بالحفاظ على استمرارية وثبات الواجبات الملكية أمام الشعب والعالم، هذا التحول يعكس ليس فقط المرونة والقوة داخل العائلة الملكية، بل يسلط الضوء أيضًا على الدعم المتبادل والوحدة في أوقات الأزمات، بينما يخضع الملك تشارلز للعلاج، تبقى أنظار المجتمع الدولي متجهة نحو قصر باكنغهام، متابعة كيف ستدير العائلة الملكية هذه الفترة الانتقالية.