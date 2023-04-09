قصة الأفعى التي تسللت إلى الطائرة وماذا قرر قائدها عند رؤيته لها

في حادثة لا يمكن تخيلها حتى في الأحلام السيئة، وجد طيار جنوب إفريقي أفعى كوبرا، واحدة من أخطر الأفاعي في العالم، تزحف بجانبه في طائرته أثناء الطيران فوق السحب. ووجدت الأفعى مكانًا للتموضع أسفل مقعده، مما اضطر الطيار لتنفيذ هبوط اضطراري، ووفقًا لتقرير “الغارديان” البريطانية، فإن الطيار كان يقود طائرة خاصة بأربعة ركاب على ارتفاع يتجاوز 3000 متر، عندما شعر بملمس بارد بجواره، وتبين لاحقًا أنه الأفعى التي تجاوز طولها 1.5 متر، وفي البداية ظن الطيار أنه تسرب ماء من زجاجته الخاصة، ولكن عندما نظر لأسفل، فاجأته الأفعى المتمركزة تحت مقعده.

بعد لحظات من الصدمة، استطاع الطيار السيطرة على نفسه وأخبر المسافرين الآخرين في الطائرة: “تحت مقعدي يوجد أفعى، وهي داخل قمرة القيادة، ولذلك يتعين علينا الهبوط الاضطراري على الفور”.

بالرغم من أن هذا النوع من الكوبرا يعتبر هادئًا نسبيًا، إلا أنه يعد من بين الأنواع الأكثر خطورة في القارة الإفريقية.

عند الهبوط، تأكد الطيار من سلامة المسافرين، ثم قام بالتحرك إلى الخلف من مقعده ليجد الأفعى ما زالت مستلقية في مكانها، ووصفها بأنها “كانت رفيقة كبيرة في الرحلة”.

وأشاد مفوض الطيران المدني في جنوب إفريقيا، بوبي خوزا، بأداء الطيار في هذا الموقف الصعب، وأكد أنه كان طيارًا عظيمًا تمكن من إنقاذ حياة جميع المسافرين على متن الطائرة.