قرار هام من البرازيل لدعم فلسطين.. تعرف عليه

قررت البرازيل الإنضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدف لتحديد ما إذا كانت الدولة الإسرائيلية قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وأكدت وزارة الخارجية في حكومة لولا دا سيلفا أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قدمت إعلان تدخل في القضية، والذي أُبلغت به المحكمة الدولية رسميًا.

وجاء إجراء البرازيل طبقًا لما جاء في المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تسمح لأي دولة عضو في الأمم المتحدة بالتدخل في الإجراءات التي تُناقش تفسير معاهدة دولية.

وتتعلق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي يُشكك في تطبيقها بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وفي الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن مشاركة البرازيل رمزية في المقام الأول، إلا أن التزامها يضمن أن يكون أي تفسير أو حكم نهائي من المحكمة ملزمًا لها. وبهذه الطريقة، تعزز البرازيل الضغط الدبلوماسي المحيط بهذه العملية، التي حظيت بالفعل بدعم دول أخرى، وتُبقي إسرائيل تحت رقابة دولية متزايدة.

ونوهت الصحيفة إلى أن قرار لولا دا سيلفا سيزيد أيضًا من التوتر بين البرازيل وإسرائيل، حيث أنه في فبراير 2024، أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو الرئيس البرازيلي “شخصًا غير مرغوب فيه” بعد أن قارن الهجوم الإسرائيلي على غزة بالهولوكوست، مما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين. ومن خلال تدخلها في هذه العملية، تسعى البرازيل إلى إبراز موقف فاعل في الدفاع عن القانون الدولي واختصاص المنظمات متعددة الأطراف في النزاعات المسلحة.