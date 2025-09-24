أخبار عالمية

قرار هام من البرازيل لدعم فلسطين.. تعرف عليه

آياتي خيري

قررت البرازيل الإنضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدف لتحديد ما إذا كانت الدولة الإسرائيلية قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وأكدت وزارة الخارجية في حكومة لولا دا سيلفا أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قدمت إعلان تدخل في القضية، والذي أُبلغت به المحكمة الدولية رسميًا.

شرط إسرائيل لوقف الحرب على غزة

وجاء إجراء البرازيل طبقًا لما جاء في المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تسمح لأي دولة عضو في الأمم المتحدة بالتدخل في الإجراءات التي تُناقش تفسير معاهدة دولية.

وتتعلق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي يُشكك في تطبيقها بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وفي الوقت الذي يعرف فيه الجميع  أن مشاركة البرازيل رمزية في المقام الأول، إلا أن التزامها يضمن أن يكون أي تفسير أو حكم نهائي من المحكمة ملزمًا لها. وبهذه الطريقة، تعزز البرازيل الضغط الدبلوماسي المحيط بهذه العملية، التي حظيت بالفعل بدعم دول أخرى، وتُبقي إسرائيل تحت رقابة دولية متزايدة.

ونوهت الصحيفة إلى أن قرار لولا دا سيلفا سيزيد أيضًا من التوتر بين البرازيل وإسرائيل، حيث أنه في فبراير 2024، أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو الرئيس البرازيلي “شخصًا غير مرغوب فيه” بعد أن قارن الهجوم الإسرائيلي على غزة بالهولوكوست، مما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين. ومن خلال تدخلها في هذه العملية، تسعى البرازيل إلى إبراز موقف فاعل في الدفاع عن القانون الدولي واختصاص المنظمات متعددة الأطراف في النزاعات المسلحة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.