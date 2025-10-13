قرار هام من أوروبا بشأن معبر رفح.. تعرف عليه

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيستأنف مهمته للمراقبة في معبر رفح الحدودي.

وقالت كالاس في منشور على منصة إكس: “إقرار السلام في غزة سيكون معقدا للغاية، والاتحاد الأوروبي على استعداد للقيام بدوره، وسيستأنف يوم الأربعاء مهمة مدنية لمراقبة المعبر الحدودي بين رفح الفلسطينية وغزة.

وتابع كالاس: يصادف اليوم لحظة أمل نادرة في الشرق الأوسط، حيث يعد إطلاق سراح الرهائن نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية ومحطةً حاسمةً نحو السلام، ولقد مكن الرئيس ترامب من تحقيق هذا الإنجاز، سيكون تحقيق السلام في غزة أمرًا بالغ التعقيد .

وأضافت أن خطة السلام تتطلب دعمًا دوليًا قويًا لنجاحها، والاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للقيام بدوره، ويوم الأربعاء، سيستأنف مهمة مدنية لمراقبة المعبر الحدودي بين غزة ومصر من الجانب الفلسطينى، ويمكن لهذه المهمة أن تلعب دورًا هامًا في دعم وقف إطلاق النار .