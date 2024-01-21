قرار إسرائيلي هام بشأن تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى النرويج.. وبيان عاجل لـ “التحرير الفلسطينية”

وافق منذ قليل مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد على قرار جديد، بشأن خطة نقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، حيث أكد المجلس الإسرائيلي على أن الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تكون ضامنة لآلية الخطة الخاصة بتحويل ضرائب السلطة الفلسطينية خلال الفترة القادمة، حيث وافق المجلس على تحويل تلك الأموال إلى النرويج.

قرار إسرائيلي هام بشأن تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى النرويج

مقترح أمريكي بتحويل أموال السلطة الفلسطينية

أشار الموقع الإخباري “واي نت” اليوم الأحد، أن المجلس الأمني والسياسي المصغر في إسرائيل، قد وافق على تحويل عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، والتي تحتجزها الدولة الإسرائيلية لضمان عدم وصولها إلى غزة خلال هذه الفترة إلى النرويج، وأنها سوف تضعها تحت تصرف السلطة الفلسطينية.

وأضاف الموقع الإخباري، أن الأموال التي تجمعها إسرائيل سوف يتم نقلها من النرويج إلى رام الله، وذلك حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها خلال هذه المرحلة، وذلك من أجل ضمان عدم حدوث كارثة اقتصادية تهدد الضفة الغربية، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي خلال الساعات القليلة الماضية.

من جانبها أشارت هيئة البث الإسرائيلية يوم الجمعة الماضية، أن “بنيامين نتنياهو” رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أقنع وزير المالية بالمقترح الأمريكي، والذي يقضي بتحويل ما كانت تدفعه السلطة الفلسطينية للموظفين في قطاع غزة إلى طرف ثالث، على أن يكون الطرف الثالث هى دولة النرويج، حيث أنها تتولى إعادة تحويل تلك الموال للسلطة الفلسطينية تحت مراقبة يتم التوافق عليها.

والجدير بالذكر أن الدولة الإسرائيلية تسيطر خلال هذه الفترة على المنافذ البرية والبحرية، وتتولى جباية عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي يبلغ قيمتها ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل، وهو ما يعادل نحو أكثر من 200 مليون دولار أمريكي شهرياً، حيث يُعد هذا الدخل هاماً للغاية لأنه مصدر الدخل للسلطة الفلسطينية بنسبة 65% تقريباً.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية تم منح وزير المالية الإسرائيلي حق النقض أو الفيتو من أجل تجميد جميع أموال السلطة الفلسطينية الموجودة في حوزة إسرائيل في حال تحويل تلك الأموال إلى عناصر حماس الموجودة في قطاع غزة.

تعليق التحرير الفلسطينية

من جانبه علق “حسين الشيخ” أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على موافقة مجلس الوزراء على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج، حيث أكد أنه انتقاص من حقوق الفلسطينيين المالية، مشيراً إلى رفض القرار، وطالب المجتمع الدولي بوقف ذلك التصرف القائم على قرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني.

اي انتقاص من حقوقنا المالية او اية شروط تضعها اسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لاهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا. ونطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة اموال الشعب الفلسطيني واجبار اسرائيل على تحويل اموالنا كافة. — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) January 21, 2024

نص التدوينة

“أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لاهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا. ونطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة”

وهنا يجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل من أجل المدنيين الفلسطينيين في غزة، وخاصة أن الوضع أصبح كارثي بسبب قلة المستلزمات الطبية وخروج العديد من المستشفيات من الخدمة، فضلاً عن نقص الوقود والمواد الغذائية اللازمة لهم خلال هذه الفترة.