قدوم الخريف.. موعد بداية فصل الخريف في السعودية 1441/2019

متى موعد بداية فصل الخريف في السعودية 1441/2019 هو سؤال الجميع الان مع دخولنا في الأيام الأخيرة من فصل الصيف لهذا الموسم، موعد بداية الخريف هو الموعد المرتقب والمنتظر من عشاق هذا الفصل الرائع، والذي تتعدل فيه الأجواء، ويكون فصل الخريف معتدل بين فصلي الصيف الذي يسبقه والشتاء الذي يليه، ويعتبر الكثيرين أن فصل الخريف من أجمل فصول العام.







موعد بداية فصل الخريف في السعودية 1441/2019

تم التأكيد رسميا، أن موعد أول أيام فصل الخريف في السعودية 1441 عند الساعة 10.50 صباح يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019، ويكون هذا اليوم بداية الخريف 2019 في السعودية وكل دول النصف الشمالي للكرة الأرضية، أي أنه نفس يوم بداية الخريف في الإمارات والكويت ومصر وباقي الدول العربية والأوروبية وغيرها من دول شمال الأرض.







فصل الخريف 2019 في السعودية

فصل الخريف في السعودية له طعم ومذاق آخر، فمع بداية الخريف في السعودية 1441، ينطلق الكثيرين في رحلات برية مبهرة، لقضاء أوقات مبهرة بين ربوع وجمال الطبيعة الخلابة في المملكة، وهناك الكثير من مناطق المملكة يفضل الكثيرين زيارتها خلال هذا الوقت من العام.