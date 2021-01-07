قتيل وثلاثة جرحى في انهيار شلال متجمد في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

انهار شلال متجمد في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، مما ترك العديد من الأشخاص، ويفترض أنهم سياح، محاصرين.

قال متحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية لوكالة سبوتنيك يوم الخميس إن شخصًا توفي وأصيب ثلاثة بجروح نتيجة انهيار الجليد في شلال في كامتشاتكا بروسيا.

تم إبعاد أربعة أشخاص من تحت الشلال؛ وقالت السلطات في بيان إن اثنين منهم في حالة مرضية بينما الطفل في حالة خطيرة.

نقلت المروحية ضحيتين جراء انهيار الجليد في شلال فيليوتشينسكي إلى المستشفى الإقليمي في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لحكومة المنطقة يوم الخميس.

وبحسب حكومة المنطقة، فإن حالة شخصين، رجل وامرأة، في حالة مرضية؛ أصيبوا بجروح طفيفة. الطفل في حالة خطيرة وتم تحويله الى أطباء. قتل شخص واحد.

تم إبلاغ رجال الإنقاذ بالحادث بعد ظهر يوم الخميس بالتوقيت المحلي.