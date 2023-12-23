أخبار عالمية

قتلى وجرحى في هجوم على جنود أتراك في شمال العراق

عبد الرحمن عياد

أفادت وزارة الدفاع التركية بأن ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم نفذه مسلحون ينتمون لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.
وقد أكدت الوزارة في بيانها أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في إطار العملية الأمنية لمواجهة عناصر التنظيم الإرهابي في تلك المنطقة.

قتلى وجرحى في هجوم على جنود أتراك في شمال العراق

قوات تركية

وقد أضاف البيان أنه تم تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافًا إرهابية ومسارات لهروب الإرهابيين، وقد تمكنت القوات التركية من تحييد أربعة إرهابيين وفقًا لتقديرات أولية.

ويعود تاريخ نشوء حزب العمال الكردستاني إلى عام 1984 وهو مصنف كجماعة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الحين فقد نفذ الحزب سلسلة من الهجمات ضد الدولة التركية.

وتقوم تركيا بشكل متكرر بتنفيذ ضربات جوية في العراق بهدف استهداف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين ينشطون في تلك المنطقة.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل