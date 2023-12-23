قتلى وجرحى في هجوم على جنود أتراك في شمال العراق

أفادت وزارة الدفاع التركية بأن ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم نفذه مسلحون ينتمون لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.

وقد أكدت الوزارة في بيانها أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في إطار العملية الأمنية لمواجهة عناصر التنظيم الإرهابي في تلك المنطقة.

قوات تركية

وقد أضاف البيان أنه تم تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافًا إرهابية ومسارات لهروب الإرهابيين، وقد تمكنت القوات التركية من تحييد أربعة إرهابيين وفقًا لتقديرات أولية.

ويعود تاريخ نشوء حزب العمال الكردستاني إلى عام 1984 وهو مصنف كجماعة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين فقد نفذ الحزب سلسلة من الهجمات ضد الدولة التركية.

وتقوم تركيا بشكل متكرر بتنفيذ ضربات جوية في العراق بهدف استهداف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين ينشطون في تلك المنطقة.