أعلن رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين يوم السبت بأن النواب قد قاموا بإعداد مشروع قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة عمدًا عن القوات المسلحة الروسية.

وقد أوضح فولودين بأن هذا الإجراء سوف يُتخذ أيضًا ضد أولئك الذين يثبت إدانتهم بأشكال أخرى من الخيانة، مثل تشويه سمعة القوات المسلحة والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف.

رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين

وقد أشار فولودين إلى أنه يجب بأن يواجه كل من يحاول تدمير روسيا وخيانتها العقاب المستحق، وأنه يتعين عليهم تحمل تعويضًا عن الأضرار التي تكبدتها البلاد من ممتلكاتهم الخاصة، وسوف يتم عرض مشروع القانون على مجلس الدوما يوم الاثنين.

ومنذ إرسال القوات الروسية إلى أوكرانيا في فبراير 2022 فقد قامت روسيا بتكثيف حملتها الصارمة المستمرة منذ وقت طويل ضد جميع أشكال المعارضة السياسية.

ووفقًا للقوانين التي تم إقرارها في مارس من ذلك العام، يُعاقب بالسجن لفترات طويلة كل من يقوم بتشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها.