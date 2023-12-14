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قافلة عيد الميلاد الفلبينية تواجه ضغوطًا صينية في بحر الصين الجنوبي

عبد الرحمن عياد

في الساعات الأولى من صباح الاثنين عادت (قافلة عيد الميلاد) الفلبينية إلى الوطن بعد تعرضها لضغوط من القوات الصينية في بحر الصين الجنوبي.
وقد تضمنت القافلة مئات المتطوعين وكانت مهمتها الرئيسية نقل الإمدادات الإنسانية إلى المناطق المتنازع عليها في تلك المياه البحرية المثيرة للجدل.

وقد تم تشكيل الأسطول من قرابة 40 قاربًا يديرها مدنيون ومتطوعون وانطلقت القافلة من جزيرة بالاوان في 10 ديسمبر بهدف تحقيق حقها في السفر داخل مياهها وجلب بهجة عيد الميلاد إلى الخطوط الأمامية للبلاد.

وتأتي هذه المحاولة كرد فعل على التوترات المستمرة في بحر الصين الجنوبي واتهامات الصين بالتدخل.
وكانت خطوة (أتين إيتو) (إنها لنا) تهدف إلى إرسال رسالة سلمية ومستندة إلى القانون إلى بكين تؤكد التزام الفلبين بدعم حقوقها.
ومع ذلك فقد قررت الحكومة الصينية التصعيد وتعزيز التوترات مما أدى في النهاية إلى عودة القافلة.

وقد جاء رد الصين عبر إرسال سفن حربية وسفينة شحن لمرافقة القافلة وتمرير سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بين السفن الفلبينية مما يشير إلى ممارسة الصين لضغوط بهدف تقويض المهمة.

وكان القافلة في طريقها إلى جزيرة لاواك التي تشهد نزاعًا بين الصين والفلبين فقد قرر القائد الفلبيني إلغاء المهمة بسبب التدخل المستمر من القوات البحرية الصينية، وأعلن المنظمون أنهم سيقومون بتقييم الوضع والتخطيط لمهمة جديدة في المستقبل.

 


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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