الـ 18.. قافلة المساعدات الإنسانية تصطف على الحدود تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا منذ قليل مفاده أن القافلة الـ 18 التي تحمل المساعدات الإنسانية لأهل غزة، تصطف الآن على الحدود المصرية الفلسطينية تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة.

وبثت القناة المصرية مقطع فيديو قصير «لايف» للشاحنات وهي في وضع الاصطفاف والاستعداد للدخول إلى غزة.

وتحمل القافلة مجموعة من المساعدات الإنسانية، والتي تحتوي على مساعدات طبية وإغاثية عاجلة، بالإضافة إلى الوقود.

ومن المقرر أن يكون وصولها عبر كرم أبو سالم من أجل تلبية احتياجات سكان قطاع غزة، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة المصرية كوسيلة وطنية لتنسيق طريقة دخول المساعدات إلى غزة.