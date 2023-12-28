قائد قوات الدعم السريع السودانية يزور إثيوبيا بعد تأجيل قمة جيبوتي
أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية أن قائد قوات الدعم السريع السودانية الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الخميس، وكان في استقباله وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في مطار بولي الدولي.
وفي اليوم السابق فقد استقبل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني حميدتي في منزله حيث بحث الطرفان تطورات الأوضاع في السودان وجهود وقف الحرب الجارية هناك.
وأفادت صفحة هيئة الإذاعة الأوغندية على منصة (أكس) بأن موسيفيني ناقش مع حميدتي جهود وقف الحرب التي استمرت في السودان لمدة تسعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقد نشر الرئيس الأوغندي عبر حسابه الرسمي على (إكس) ترحيبه بحميدتي واطلاعه على الوضع الحالي في السودان.
ومن جانبه فقد أعرب حميدتي عبر منصة (إكس) عن سعادته بزيارة أوغندا ولقاء الرئيس موسيفيني.
وأكد أنه تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في السودان والمعاناة التي يعانيها الشعب السوداني نتيجة لتلك الأوضاع.
سعدت اليوم بزيارة جمهورية أوغندا الشقيقة ولقاء فخامة الرئيس @KagutaMuseveni
ناقشنا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني.
قدمت لفخامة الرئيس موسفيني شرحا مفصلا حول أسباب نشوب الحرب التي أشعلها الفلول بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة… pic.twitter.com/KciRgGnm8S
— Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) December 27, 2023