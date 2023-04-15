قائد الجيش السوداني: في حالة استمرار الحرب سندخل قواتنا للخرطوم من مناطق مختلفة

بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش العسكرية ضد قوات الدعم السريع في الخرطوم وغيرها من الولايات السودانية، كشف عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، أن قوات الدعم السريع هي من بدأت المعارك صباح اليوم، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لديها ما يكفي لدحر هؤلاء المتمردين، موضحا خلال تصريحات رسمية أن متمردي الدعم سعوا لفرض سيطرتهم على مقار للجيش والمناطق الحيوية فجرا وتنفيذ عدد من العمليات الاغتيالية.

البرهان يوضح الاجراء اللازم في حالة استمرار الحرب

وأضاف البرهان أنه لم يكن هناك خيار لدى القوات المسلحة سوى التصدي لمطامع المتمردين في السلطة، مشددا على أن “الجيش لديه قوات كافية وإرادة لدحر المتمردين”، وأن في حالة استمرار تلك الحرب ستدخل القوات المسلحة إلى الخرطوم من عدة مناطق، وقد جائت تلك التصريحات بعدما أكد الجيش بوقت سابق أن عملياته العسكرية مستمرة ضد مقار تلك القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.

كما أوضح الجيش في بيان رسمي سابق أن قوات الدعم في معسكرات ولايات القضارف، وكسلا، وهمشكوريب وفي بعض القواعد بالعاصمة قاموا بتسليم أن قوات الدعم في معسكرات ولايات القضارف، وكسلا، وهمشكوريب وفي بعض القواعد بالعاصمة.

الجدير بالذكر أن تلك الاشتباكات التي انطلقت اليوم وحصدت عشرات الإصابات والقتلى من الطرفين، اندلعت على الرغم من تأكيد البرهان ودقلو بالأمس حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في نفق الصراعات.