الحرب العالمية الثالثة.. قائد الجيش البريطاني يهدد بالقتال إلى جانب الحلفاء وهزيمة روسيا في المعركة

لم تهدأ توقعات اندلاع الحرب العالمية الثالثة منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا في أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تداولت الكثير من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عدداً كبيراً من التنبؤات التي تؤكَّد خطورة العام 2022، واليوم الذي اندلعت خلاله الحرب الروسية الأوكرانية على وجه الخصوص.

قائد الجيش البريطاني يحذِّر من الحرب العالمية الثالثة

اليوم وبعيداً عن التنبؤات والعمليات الحسابية، ظهرت تأكيدات جديدة وتحذيرات وصِفت بالخطيرة من اندلاع الحرب العالمية الثالثة ولكنها هذه المرة على لسان قائد الجيش البريطاني بما تحمله تلك الدولة من مكانة كبيرة في الغالم وهي إحدى الدول الخمس التي تملك مقعداً دائماً وتتمتَّع بحق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن.

قائد الجيش البريطاني يطالب جنوده بالاستعداد لمواجهة روسيا

فقد هدد القائد الجديد للجيش البريطاني، الجنرال باتريك ساندرز، بشكل واضحٍ وصريح بمواجهة روسيا في الحرب العالمية الثالثة وطالب جنوده بضرورة الاستعداد، وأكَّد قائد الجيش البريطاني أنَّ العالم قد تغير منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية التي هزَّت أسس الأمن العالمي، متعهِّداً بإعادة صياغة “جيش قادر على هزيمة روسيا في المعركة” حسب وصفه.

القتال إلى جانب الحلفاء، وهزيمة روسيا في المعركة

وأكَّد الجنرال البريطاني في أول رسالة له بعد توليه المنصب الجديد كقائد للجيش، الإثنين الماضي، أنَّ واجب قوات بلاده هو التحلي بالشجاعة والاستعداد للقتال في أوروبا مرة أخرى، وأضاف قائلاً “هناك الآن ضرورة ملحة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في المعركة”.

الهدف هو كسب الحروب على الأرض

وقال ساندرز: “أنا أول رئيس لهيئة الأركان العامة (البريطانية) منذ عام 1941 يتولى قيادة الجيش في ظل حرب برية في أوروبا تشترك فيها قوة قارية (روسيا)”، وأضاف “سنكون الجيل الذي يجب أن يعد الجيش للقتال مرة أخرى في أوروبا”.

وتوجَّه رئيس هيئة الأركان العامة في بريطانيا إلى جنوده بالقول أنَّ الهدف الأساسي للقيادة العسكرية في الجيش البريطاني هو “حماية المملكة المتحدة من خلال الاستعداد للقتال وكسب الحروب على الأرض”.