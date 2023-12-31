في واقعة غريبة، سيدة أمريكية تعود للحياة بعد أن توقف قلبها لمدة 24 دقيقة.

في واقعة غريبة عادت سيدة أمريكية (من ولاية فرجينيا) للحياة بعد أن تعرضت لسكتة قلبية، وتوقف قلبها لمدة ٢٤ دقيقة، وذلك منذ ما يقارب 8 أشهر، وتم الإعلان عن وفاتها سريرياً لمدة 24 دقيقة، ولكنها عادت مرة أخرى من الموت، وذلك بفضل زوجها حيث قام بالإنعاش القلبي الرئوي، وبفضل الاستجابة السريعة لطاقم الطوارئ الطبي.

وتقول السيدة لورين كينداي، (والتي تبلغ من العمر 39 عاماً)، أنها كانت تتناول أدوية الصرع لعدة سنوات، وفي أحد الأيام أصابتها نوبة صرع شديدة جدا، أحدثت لها تقلصات عضلية شديدة جدا مع إغماء وفقدان في الوعي، وتوقفت عن التنفس بشكل كامل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن زوجها قد اتصل فورا بالإسعاف، ومن ثم تم إسعافها بالإنعاش القلبي الرئوي، وتم إنقاذها بأعجوبة شديدة، حيث تمكن الطاقم الطبي من استعادة النبض بجهاز إزالة الرجفان للصدمة أربع مرات، وبعد ذلك تم نقلها للعناية المركزة، وهناك شخصها الأطباء بالتهاب في عضلة القلب، وهو التهاب يقلل من قدرة القلب على ضخ الأكسجين للجسم.

وكانت كينداي قد خسرت وظيفتها بسبب هذا الأمر، فاستغلت أوقات فراغها في كتابة مذكراتها، والتي تم إصدارها في شهر نوفمبر الماضي، وفي مذكراتها، ركزت على التعايش مع هذا المرض المزمن وعلى إعادة بناء حياتها بعد ما حدث.