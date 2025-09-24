أخبار عالمية

في تصريح مفاجئ.. موسوي: جاهزون للرد على أي تهديد بشكل يفوق التصور

آياتي خيري

في مفاجأة من العيار الثقيل تحدث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوى، عن استعداد بلاده لمواجهة أى تهديد خارجى بشكل يفوق التصور.

تصريحات قوية لرئيس الأركان الإيراني

وتابع موسوى، في تصريحات بثتها قناة (العالم) الإيرانية الإخبارية : “إن الإجراءات الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية جاهزة لمواجهة أى تهديد من المتسلطين والظالمين فى العالم، ومستعدة برد مفاجئ وحاسم يفوق التصور”.

وأضاف رئيس الأركان الإيراني أن الأعداء في حرب الدفاع فشلوا خلال 12 يوما أمام القوة الدفاعية المحلية، والإمكانات الإقليمية، والرد القوى والمتناسب للقوات المسلحة الإيرانية.

تعزيز للقدرات العسكرية لإيران

تجدر الإشارة إلى أن الحرس الثورى الإيرانى، أكد أن عملية تعزيز القدرات العسكرية للبلاد في مختلف المجالات لن تتوقف، مشددا على أن أي “خطأ في الحسابات أو اعتداء من قبل الأعداء” ستقابلها إيران بزمام المبادرة في ساحة المعركة، وبـ”رد مهلك وعبرة للآخرين”.

جاءت هذه التطورات في الوقت الذي تقترب فيه إيران من مواجهة فرض عقوبات دولية عليها، بعد رفض مجلس الأمن مشروع قرار يهدف إلى إلغائها “بشكل دائم”.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.