في تصريح مفاجئ.. موسوي: جاهزون للرد على أي تهديد بشكل يفوق التصور

في مفاجأة من العيار الثقيل تحدث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوى، عن استعداد بلاده لمواجهة أى تهديد خارجى بشكل يفوق التصور.

تصريحات قوية لرئيس الأركان الإيراني

وتابع موسوى، في تصريحات بثتها قناة (العالم) الإيرانية الإخبارية : “إن الإجراءات الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية جاهزة لمواجهة أى تهديد من المتسلطين والظالمين فى العالم، ومستعدة برد مفاجئ وحاسم يفوق التصور”.

وأضاف رئيس الأركان الإيراني أن الأعداء في حرب الدفاع فشلوا خلال 12 يوما أمام القوة الدفاعية المحلية، والإمكانات الإقليمية، والرد القوى والمتناسب للقوات المسلحة الإيرانية.

تعزيز للقدرات العسكرية لإيران

تجدر الإشارة إلى أن الحرس الثورى الإيرانى، أكد أن عملية تعزيز القدرات العسكرية للبلاد في مختلف المجالات لن تتوقف، مشددا على أن أي “خطأ في الحسابات أو اعتداء من قبل الأعداء” ستقابلها إيران بزمام المبادرة في ساحة المعركة، وبـ”رد مهلك وعبرة للآخرين”.

جاءت هذه التطورات في الوقت الذي تقترب فيه إيران من مواجهة فرض عقوبات دولية عليها، بعد رفض مجلس الأمن مشروع قرار يهدف إلى إلغائها “بشكل دائم”.