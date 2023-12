في النرويج.. دراسة تتوصل إلى اكتشاف سفينة تعود إلى ما قبل عصر الفايكنج

كشفت دراسة حديثة أن التلة العشبية الكبيرة الموجودة في النرويج، والتي تعرف باسم “تلة هيرلاوغشاغن” للدفن، كانت على القول الأصح موقعا لدفن سفينة تعود إلى عصر ما قبل الفايكنج.

وتقع “هيرلاوغشاغن” في بلدية «ليكا» الواقعة في وسط النرويج، وتقع على طول الطريق الذي يعود تاريخه إلى قرون، وهو طريق لشحن البضائع.

ولطالما تساءل علماء الآثار والباحثين عما إذا كانت تلك التلة، كانت تضم سفينة في السابق أم لا!.

وبالفعل، فقد قام عدد من الباحثين الأثريين بعمل عدد من المسوحات في الموقع الساحلي، ووجدوا العديد من المسامير الكبيرة، والتي على الأرجح كانت تستخدم في تثبيت أجزاء السفينة ببعضها، كما تم اكتشاف بقايا خشبية.

وانتهى الباحثون إلى أن ارتفاع التل يصل إلى 23 قدما (7 أمتار)، وقطره يصل إلى 197 قدما (60 مترا)، وهذا يدل على أنه من السهل أن يحتوي هذا التل على سفينة.

وبالفعل، فقد تم تأريخ الخشب بالكربون المشع، وبعد عملية التأريخ تلك، قرر العلماء أن السفينة بنيت عام 700م تقريبا، وهذا له دلالة واضحة في أن السفينة كانت موجودة قبل عصر الفايكنج الذي كان موجودا من 793 إلى 1066م.

وتحدث قائد الفريق البحثي الذي أجرى المسوحات، جير جرونيسبي، عالم الآثار، إلى موقع Live Science، وقال “إن أحجام المسامير، والخشب المحفوظ حول العديد من هذه المسامير، يوضح أن ظروف الحفاظ جيدة، فهذه أكبر تلة دفن في ترونديلاج، وأحد أكبر تلال النرويج”.

وأضاف جرونيسبي “الشئ النادر في هذا الحدث، هو التاريخ المبكر لدفن السفينة، كما أن أقدم تاريخ لدفن السفن يعود إلى نهاية القرن الثامن، وبذاك فإن هذا الاكتشاف يساعد في سد الفجوة بين التقليد الاسكندنافي المتمثل في دفن الأشخاص في السفن، واكتشاف “ساتون هو” الشهير في انجلترا، الذي يرجع إلى القرن السابع”.

وعاد جرونيسبي مرة أخرى ليؤكد لـ«تحيا العلوم» أنه من المهم أن يكون هذا الاكتشاف شمالا أكثر من الكثير من المدافن الأثرية للسفن والمعروفة قبل ذلك، وهذا يخبرنا أن الخبرة البحرية، والاتصال في مناطق واسعة، كانت أساسا ومقياسا واسعا قبل فترة طويلة من عصر الفايكنج.

وتوضح السجلات المحلية في بلدية «ليكا» أن هناك تنقيبا تم في الموقع عدة مرات أثناء القرن الثامن عشر، وبينت الروايات المكتوبة أنه بالفعل حدث اكتشاف لعدد من القطع الأثرية، وشملت تلك الأثار (غلاية برونزية، عظام حيوانات، هيكل عظمي جالس بالسيف، وطبقة من الفحم)، لكن للأسف الشديد، فقد فقدت كل هذه القطع في عشرينيات القرن العشرين.

ولكن على الرغم من ذلك، فإن البحث الجديد يقدم لعلماء الآثار نظرة عميقة حول تاريخ دفن السفن في هذه المنطقة من النرويج.

Archaeologists uncover ancient ship in Leka, Norway, along a historic shipping route. Large rivets and preserved wood fragments suggest construction around A.D. 700, predating the Viking Age (793-1066). #Archaeology #Norway #History pic.twitter.com/sf1rBSrf2O

— Nerds Of X (@NerdsOfX) December 19, 2023