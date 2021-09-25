في الصين.. منحة 15 ألف دولار لكل أسرة تنجب طفلا جديدا

نشرت صحيفة “جلوبال تايمز الصينية” أن الأزواج في أحد قرى مقاطعة قوانغدونج جنوب الصين سوف يحصلون على مبلغ مالي قدره حوالي 3300 يوان، أي ما يوازي حوالي 510 دولار شهريا، وذلك كمنحة شهرية من الحكومة للأسرة تبدأ من الأول من سبتمبر، وفي صحيفة “تشانجيانج ديلي“، تم ذكر أنه منذ أوائل سبتمبر أخذت قرية هوانجزوجين في تشانجيانج في الترويج لسياسة إنجابية محلية جديدة لتنظيم الأسرة، والتي بموجبها سيحصل الأزواج على منحة مالية إلى أن يبلغ الأطفال عمر عامين ونصف العام.

وقال التقرير الذي أعدته الصحيفة الصينية، أن أباء الأطفال المولودين بعد الأول من سبتمبر سيتلقون ما بين 3000 و 3300 يوان شهريا، أي ما يوازي أكثر من 15 ألف دولار لكل طفل حتى يبلغ عامين ونصف.

الأزواج الشباب يعيدون النظر في الإنجاب

وصرح العديد من المسؤولين المحلين عن أن العديد من الأسر الشابة الحديثة أخذت تعيد النظر في الوقوف عند طفل واحد وفقط، وأخذت تفكر في إنجاب أكثر من طفل، حيث أعلنت الحكومة العامة في الصين عن تيسيرات في سياسة تنظيم الأسرة للسماح لكل زوجين بإنجاب اكثر من طفل وكحد أقصى إلى ثلاثة أطفال.

سياسة عامة

ويعتقد علماء الديموغرافية الصينيون أن الخطوة التالية ربما تكون خطوة مهمة في تغيير السياسة العامة المتعلقة بتحسين الهيكل الديموجرافي في الصين، ومواجهة الشيخوخة الآخذة في النمو.

وكانت مقاطعة قانسو في شمال غرب الصين قد أعلنت قبل تشانجيانج أيضا عن إعانة شراء منزل للأزواج الذين ينجبون طفلين أو ثلاثة.

وفي مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين أعلنت بانتشيهوا عن منح نقدية أيضا تصل إلى 500 يوان لكل طفل شهريا حتى سن الثالثة لكل أسرة لديها طفلين أو ثلاثة.