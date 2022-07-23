فيلم The Gray Man يستحوذ على اهتمام الجمهور عقب عرضه على نتفليكس

يوم أمس الجمعة عرض فيلم The Gray Man على منصة نتفليكس العالمية مع العلم أن تكلفة إنتاج هذا الفيلم هي الأغلى والأعلى لنتفليكس حتى الآن حيث تكلفته بلغت 200 مليون دوار، علمًا بأن هذا الفيلم تم تصنيفه +12 وهو في إطار من الأكشن والتشويق داخل الدول الأوربية، وتم عرض هذا الفيلم في كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر يوم 14 يوليو مع العلم أنه طرحه حصريًا بدور العرض المصرية قبل دور العرض الأمريكية والبريطانية لتكون مصر من أولى الدول العربية التي تعرضه مع كلاً من إيطاليا ونيوزليندا، واليوم من خلال مقالنا سنتحدث أكثر عن فيلم الرجل الرمادي.

مراجعة فيلم The Gray Man

الفيلم تعتمد قصته على سلسة روايات من تأليف مارك غريني، وتدور القصة حول وجود عميل في وكالة المخابرات المركزية متهم بالقتل وهو رايان جوسلينج ويعرف أيضًا باسم Sierra Six حيث ثم انتزاعه من السجن الفيدرالي والعمل على تجنيده من قبل المسؤول عنه وهو دونالد فيتزروي (بيلي بوب ثورنتون)، علمًا بأن هذا الرجل في يوم ما كان قاتل مرتزقة وكان يتمتع بمهارات عالية ولكن انقلبت الطاولة وأصبح هو اهدف وأصبح مطارد من قبل لويد هانسن (كريس إيفانز في كافة أنحاء العالم، وهو زميل سابق له في المخابرات وقادر على فعل أي شيء من أجل قتله.

طاقم عمل فيلم الرجل الرمادي

أما بالنسبة إلى أبطال الفيلم هم الممثل رايان جوسلينج ، وكريس إيفانزو وبطولة آنا دي أرماس، مع ريج جان بايدج، بيلي بوب ثورنتون، جيسيكا هينويك، دانوش، واغنر مورا، وألفري وود والفيلم من إنتاج نتفليكس و AGBO من إخراج أنتوني وجو روسو، والسيناريو من تأليف جو روسو وكريستوفر ماركوس وستيفن ماكفيلي. المنتجون هم جو روث، جيفري كيرشنباوم، جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، وكريس كاستالدي. المنتجون التنفيذي هو باتريك نيوال.