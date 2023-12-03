فيضانات مفاجئة قرب بحيرة توبا في إندونيسيا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا عن وقوع سيول مفاجئة قرب بحيرة توبا في إقليم سومطرة شمال البلاد مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وفقدان 11 آخرين، وقد تم إجلاء نحو 200 شخص من المنطقة المتضررة وفقًا لوكالة رويترز.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوكالة في وقت متأخر من مساء السبت فقد تسببت أمطار غزيرة في فيضانات مفاجئة في المنطقة المحيطة ببحيرة توبا مساء الجمعة.

وقد تضرر العديد من المنازل والمرافق العامة مثل الكنائس والمدارس والفنادق، وتستمر جهود الإنقاذ حاليًا للبحث عن المفقودين وإغاثة المتضررين.

تظهر الصور التي نشرتها الوكالة حجم الدمار الذي تسببت فيه السيول حيث جرفت الأحجار الكبيرة والأشجار والطمي إلى سفوح التلال مما أدى إلى غمر بعض المنازل تمامًا.

تعتبر بحيرة توبا أكبر بحيرة بركانية في العالم ووجهة سياحية مشهورة للسياح المحليين والأجانب على حد سواء.