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فيضانات في الكونغو الديمقراطية تؤدي إلى وفاة 22 شخصًا معظمهم أطفال

عبد الرحمن عياد

تعرضت الكونغو الديمقراطية لكارثة مأساوية يوم الثلاثاء الماضي حيث فقد 22 شخصًا حياتهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أعقبتها.
وكان معظم الضحايا من الأطفال الذين لقوا حتفهم في هذه الكارثة.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت طوال الليل وحتى الثلاثاء في انهيارات أرضية مدمرة في منطقة كانانغا، وهي عاصمة منطقة كاساي الوسطى في الكونغو الديمقراطية.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لحاكم المنطقة قفد تم تدمير أكثر من 15 منزلاً جراء هذه الانزلاقات الأرضية المدمرة.

وقد أشار المكتب الإعلامي إلى أن من بين الضحايا امرأة وأطفالها الثمانية الذين فارقوا الحياة في منزلهم، بالإضافة إلى وفاة أب وأربعة من أطفاله في منزل آخر.

تلك الكارثة القاتلة تعكس حجم الدمار الذي يمكن أن تتسبب فيه الأمطار الغزيرة والفيضانات في المجتمعات غير المحمية بالبنية التحتية الكافية.
ويذكر أن هذه المنطقة قد تعرضت لعدة حالات فيضانات في السنوات الأخيرة.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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