فيسبوك يمدد حظر حساب ترامب لمدة أسبوعين على الأقل “مستشهدا بأعمال الشغب في الكابيتول”

قال مارك زوكربيرج، نقلاً عن أعمال الشغب يوم الأربعاء في مبنى الكابيتول، إن فيسبوك وشركته الفرعية انستجرام ستستمر في حظر محتوى دونالد ترامب إلى أن يتواجد الرئيس المنتخب جو بايدن في المكتب البيضاوي.

أعلن الرئيس التنفيذي زوكربيرج في منشور يوم الخميس أن حسابات الرئيس ستظل مغلقة “عند الساعة” ، معلناً أن “مخاطر السماح للرئيس بالاستمرار في استخدام خدمتنا” خلال الفترة التي سبقت تنصيب بايدن هي “ببساطة أكبر من أن يسمح بها” الأسبوعين المقبلين على الأقل “.

قال زوكربيرج إن ترامب يعتزم “استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والقانوني للسلطة” إلى بايدن، مجادلاً بأن الرئيس كان يتعمد استخدام فيسبوك “للتحريض على تمرد عنيف ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً”

زعم الرئيس التنفيذي لفيسبوك أن منشورات ترامب الأخيرة التي تدين ما يزعم أنها انتخابات رئاسية مسروقة كانت تهدف إلى “إثارة المزيد من العنف بين المؤيدين والأعداء”، وأصر على أن الدولة بأكملها يجب أن تتحد الآن لضمان تنصيب بايدن بعيدًا سلميًا ووفقًا للمعايير الديمقراطية الراسخة”.

قام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة أو تصنيف العديد من منشورات ترامب يوم الأربعاء عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول ، واصفين إياهم بالتحريض على العنف. ألمح زوكربيرج إلى أنه إذا سُمح له بمواصلة النشر ، فسيواصل ترامب دفع مؤيديه إلى الحافة.

بينما أقر زوكربيرج بأن برنامجه سمح سابقًا لترامب وشخصيات أخرى مثيرة للجدل بنشر مواد مرفوضة، وأصر على أن الجمهور “لديه الحق في الوصول إلى أوسع نطاق ممكن للخطاب السياسي”، زعم أن “السياق الحالي يختلف الآن اختلافًا جوهريًا” – بقي أقل من شهر في ولاية ترامب

تعهد الرئيس مرارًا وتكرارًا بتجريد فيسبوك وأمثاله من حماية المسؤولية القانونية بموجب القسم 230، ولكن مع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع في منصبه، فإن هذا الاحتمال ليس موضع نقاش.

تمثل الرقابة الشاملة والمفتوحة على ترامب شيئًا من الابتعاد الفلسفي عن زوكربيرج، الذي كان قد جادل في مارس الماضي بأن Facebook “لا ينبغي أن يكون حكمًا على الحقيقة في كل ما يقوله الناس على الإنترنت” حتى عندما اشتكى موظفوه من أن المنصة كانت منحت الرئيس يد العون.

وشهدت أعمال الشغب يوم الأربعاء مقتل أربعة أشخاص، من بينهم آشلي بابيت، وهو من قدامى المحاربين في القوات الجوية برصاص ضابط شرطة أثناء محاولته اختراق باب داخل مبنى الكابيتول. وتوفي ثلاثة آخرون فيما وصفته الشرطة بـ “حالات الطوارئ الطبية

مع انتشار الفوضى، حث ترامب في النهاية معجبيه المصممين على “العودة إلى ديارهم الآن” ، لأنه “يجب أن نحقق السلام”. وقد اعتبر البعض تشجيعه على “تذكر هذا اليوم إلى الأبد” بمثابة تأييد لأعمال الغوغاء في تعطيل عملية فرز أصوات الهيئة الانتخابية.