فيروس ماربورغ الفتّاك.. تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس القاتل وأعراضه و7 معلومات عنه

فيروس ماربورغ هو أحد الفيروسات التي تشبه فيروس إيبولا، وهو فيروس قاتل وفتاك، ومعدل الوفاة بهذا الفيروس يصل إلى 88% وقد تقل إلى 24% وذلك حسب السلالة المنتشرة، ولا شك أنها نسبة مرتفعة جداً، وظهرت إصابات بهذا المرض قبل ذلك عام 2017 في أوغندا، وفي عام 2008 تم تسجيل حالات إصابة بفيروس ماربورج في هولندا والولايات المتحدة الأمريكية.

تسجيل أول حالة وفاه بفيروس ماربورغ الفتّاك

ومنشأ هذا الفيروس في أفريقيا، والحالة التي توفيت به تم تسجيلها بغينيا، وطمأن المعهد المتخصص في الأوبئة معهد ميكروب الروسي جميع بلدان العالم، وقال أن فرص انتشار هذا الفيروس عالمياً أو انتقاله لروسيا هو أمر ضعيف جداً، وكانت المرة الثانية التي ظهر فيها الفيروس خارج أفريقيا عام 2008 حينما تم تسجيل حالات بسيطة بأمريكا وهولندا ، وقبلها عام 1967 في يوعسلافيا وألمانيا.

أعرا وأبرز المعلومات عن فيروس ماربورغ

1- فيروس ماربورج هو فيروس شديد الفتك بالبشر، ويسبب حمى نزيفية.

2- هو من ضمن فصيلة الفيروسات التي تسمى بالفيروسات الخيطية.

3- ينتقل الفيروس من القرود أو الخفافيش التي هي أصل الفيروس إلى الإنسان، ثم ينتقل من الإنسان للإنسان عن طريق لمس سوائل الشخص المصاب.

4- فترة حضانة الفيروس من 3 إلى 9 أيام.

5- الفيروس لا ينتقل بين البشر خلال فترة حضانته.

6- أعراض ماربورج عبارة نزف من فتحات الجسم وألم بالعضلات وقيئ وصداع شديد.

7- لا يوجد حتى الآن أي علاج أو لقاح للفيروس.

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