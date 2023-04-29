فيروس جديد يعيد مخاوف كورونا مرة أخرى.. متحور أركتوروس ينتشر في 33 دولة

دبت حالة من القلق بين العلماء في مختلف أنحاء العالم، بعد أن تم الكشف عن متحور جديد آخذ في الانتشار، له ارتباط وثيق بفيروس كورونا، يعرف باسم “متحور أركتورس”.

وظهر ذلك المتحور الجديد في حميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول بأعراض جديد، تتعلق بلون العين، وارتفاع درجة الحرارة، كأشكال جديدة من أعراض المتحور التي تنتشر بين الأطفال بشكل خاص.

ما هو متحور أركتوروس؟

ووفقًا لمجلة فوربس الأمريكية، فإن متحور أركتوروس، هو من السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون، ويعرف باسم XBB.1.16، وقد جرى التعرف عليه لأول مرة في شهر يناير الماضي، ويعتبر الآن هو الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة.

وقد شهدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، ارتفاعًا طفيفًا لهذا المتحور بين المسافرين، بدأ من يوم السادس من شهر مارس الماضي، إذ تشكلت نسبة 1.1% من تلك الحالات بين المسافرين، وبعد حوالي شهر أي بحلول يوم الثالث من أبريل الجاري شكلت النسبة حوالي 19.8%.

وقد أفاد المركز أنه باعتبار من الأسبوع الذي بدأ في 22 أبريل، فقد شكل المتحور الجديد نسبة 9.6% من جميع الحالات الموجودة في الولايات المتحدة، ليصبح بذلك ثاني أكثر المتحورات انتشارًا بعد متحور XBB.1.5، والذي يشكل 73.6% من الحالات.

انتشار المتحور في 33 دولة

وصفت منظمة الصحة العالمية متحور أركتورس بأنه مثير للاهتمام، محاولة تعقبه، والذي تم اكتشاف انتشاره في حوالي 33 دولة حول العالم، على رأسهم الولايات المتحدة وأستراليا، وسنغافورة، وبعض الدول العربية، مثل ليبيا والكويت وقطر، بالإضافة إلى انتشاره بكثرة في الهند، والتي تعد هي الدولة الأكثر انتشار للفيروس فيها.

أعراض متحور أركتورس

وحسب الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن لون العيون الوردية، يُشتبه في أن يكون هو أحد أعراض المتغير المفصلي، وخاصة بين الأطفال، وإذا كانت هذه الفئة تعاني من الحكة واحمرار العيون، تنصح منظمة AAO الآباء بعدم القلق؛ لأن تلك الحالة هي حالة شائعة في العين في أي عمر ومرتبطة بالحساسية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحمى والارتفاع المزمن لدرجة الحرارة، كانت دائمًا من أهم أعراض كورونا، إلا أن الحمى المرتبطة بالتهاب الشرايين تعد أعلى.