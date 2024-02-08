تم نشر مقطع فيديو في صحيفة (كييف بوست) يظهر عناصر من القوات الخاصة الأوكرانية يستجوبون مقاتلين من قوات (فاغنر) الروسية الخاصة في السودان، وقد نقلت صحيفة (غارديان) البريطانية هذا الفيديو.

وتظهر اللقطات العسكريين الأوكرانيين وهم يفحصون مركبات عسكرية تحمل شعار (فاغنر) على مقاعدها.

وقد كانت قوات (فاغنر) تعتبر من أعداء القوات الأوكرانية خلال الهجوم الروسي الذي بدأ في فبراير 2022، قبل أن يتلاشى تأثيرها في هذه الحرب بعد مقتل قائدها يفغيني بريغوجين في أغسطس من العام الماضي.

ومع ذلك يبدو بأن الجانبين قد وجدا مسرحاً جديداً للصراع في السودان وفقًا لصحيفة (كييف بوست) التي نشرت تفاصيل حوار بين عسكري أوكراني ومسلحين بينهم مقاتل من (فاغنر) دون الكشف عن موقعهم داخل السودان.

وبعد سحب معظم قواتها من أوكرانيا فقد بدأت قوات (فاغنر) تركز أنشطتها العسكرية في دول إفريقية ويُعتقد أن السودان من بينها.

وقد قالت مصادر داخل القوات الخاصة الأوكرانية لصحيفة (كييف بوست) “من المرجح أن تقوم القوات الأوكرانية بالقضاء على فاغنر وشركائهم في السودان، نحن ننفذ العمل الذي خططنا له في السودان”.

وعلى الرغم من عدم التحقق من صحة الفيديو من مصدر مستقل، إلا أنه تم نشره بعد أشهر من التكهنات بأن قوات أوكرانية تعمل في السودان كجزء من حملة تستهدف المصالح الروسية بعيداً عن الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ عامين.

وقد سبق أن ظهرت مقاطع فيديو سابقة تُظهر ضربات يتعرض لها قوات الدعم السريع بواسطة طائرات بدون طيار يُعتقد أنها أوكرانية، وأيضًا ظهر قناص يعمل في السودان ووُصِفَ على منصات التواصل الاجتماعي بأنه من الجنسية الأوكرانية.

فيديو يكشف عن وجود قوات أوكرانية خاصة تواجه مقاتلين فاغنر في السودان



ويذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد التقى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أيرلندا في شهر سبتمبر الماضي، وخلال اللقاء قال زيلينسكي أنه( ناقش التحديات الأمنية المشتركة بيننا، وتحديدا أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تمولها روسيا).

وتدور معارك طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي، من دون أفق أو إشارة إلى قرب نهايتها.