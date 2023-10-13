فيديو| من هو يعقوب بلحساني الذي تم ترحيله للجزائر؟ وما سبب ذلك؟

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية خلال بيان رسمي، أنه جاءت إلى مطار هواري بومدين الدولي طائرة خاصة بإحدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من فرانكفورت بألمانيا، وبها يعقوب بلحساني، الذي حكم عليه في العديد من العقوبات الدولية، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية من قبل السلطات القضائية.

القبض على يعقوب بلحساني مصدر الصورة: يوتيوب

لما تم ترحيله للجزائر؟



يعتبر بلحساني يعقوب مطلوب في العديد من قضايا احتيال ونصب خطيرة ضد مسؤولين ورجال أعمال، وقد هرب إلى اليونان بطريقة غير شرعية.

ويبلغ عمر بلحساني يعقوب 23 سنة، وهو من ولاية تيبازة وقام بالهجرة إلى اليونان بطريقة غير شرعية وله سجل قضائي، ويتواصل مع الضحايا عبر الهاتف، ويتظاهر بصفة عسكرية أو مدنية ويخدع الضحايا ويحصل على مبالغ مالية ضخمة.

تفاصيل القبض عليه



وقبل أن يتم القبض عليه كان مسجل عبر وسائل الإعلام كمحلل سياسي وإستراتيجي، وسبق أن تم فتح تحقيق قضائي في عملية انتحال صفة نظامية.

وكانت عملية ترحيله بناءً على التنسيق وثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية والدور الفعال للدبلوماسية الجزائرية.