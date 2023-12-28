فيديو.. محمد ضيف يثبت فشل “تل أبيب”، خلافات داخلية ومواجهات شرسة، وماكرون يطالب نتنياهو بوقف الحرب

رغم استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ83، لم تجد وسائل الإعلام الرسمية في تل أبيب أي صورة للنصر في غزة إلَّا “حذاء” يحيى السنوار، وصورة مزعومة للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ذهبت أكثر التحليلات ترجيحاً إلى أنَّها صورة مزيفة تم توليدها اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، يأتي ذلك فيما اعتبر المتحدِّث باسم جيش الاحتلال الضهيوني مهمة العثور على “محمد الضيف” وقتله أحد ابرز المهمات التي يسعى لتحقيقها، متجاهلاً قُدرة المقاومة على استبدال القادة الشهداء عبر التاريخ، بقيادات أخرى تمكَّنت من تطوير قدرات المقاومة وتكبيد الاحتلال الصهيوني خسائر أعلى وأكبر.

بنيامين نتنياهو و إيمانويل ماكرون وجنود صهاينة، جندي من كتائب القسام- المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

هاغاري: العثور على “محمد الضيف” سوف يستغرق وقتاً طويلاً

واعترف “دانيال هاغاري” المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني، أنَّ عملية العثور على محمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، “سوف تستغرق وقتاً طويلاً”.

ورفض المتحدث العسكري خلال مؤتمره الصحفي مساء أمس الأربعاء التعليق على الصورة التي نشرها الإعلام العبري بزعم أنها للضيف، وقال هاغاري: “علينا العثور عليه وقتله، مهما طال الزمن. سوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً وهذه مهمة يجب تنفيذها”.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نقلت عن أجهزة الاستخبارات الصهيونية أنَّها حصلت خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة على مقاطع فيديو تظهر القائد العام لكتائب القسام “محمد الضيف” وهو في حالة صحية أفضل بكثير، جسديا وذهنيا، مما كان يتصوره قادة جيش الاحتلال،

فشل استخباراتي جديد في المعلومات عن محمد الضيف

وبغض النظر عن الفشل الاستخباراتي الجديد والمتكرر لحكومة وجيش الاحتلال الصهيوني، يرى محللون ونشطاء عبر مواقع التواتصل الاجتماعي أنَّ عثور جيش الاحتلال على تلك الفيديوهات التي قال أنَّها تُظهِر الضيف في مواقف عدة مع أشخاص آخرين في حماس، قد يعتبر بحد ذاته استدراجاً لقوات الاحتلال وفشلاً مركباً لقيادة الاستخبارات الصهيونية.

وكانت القناة 12 العبرية قد أوضحت أنَّ الفيديوهات التي عثر عليها جيش الاحتلال الصهيوني تظهر “الضيف” بعين واحدة، ولديه ساق واحدة بعد أن فقد إحدى عينيه وبترت ساقه الأخرى خلال محاولة اغتيال سابقة، مشيرة إلى أنَّه ما زال قادراً على المشي بمفرده، ولا يستخدم كرسياً متحركاً كما يمكنه استخدام كلتا يديه”.

مجدداً أبو إبراهيم السنوار يضرب ولا يرحم.. القسام تنشر فيديو في يوم ميلاد الجندي الأسير لديها منذ 9 سنوات #شاؤول_أرون".. وحاطين أغنية حزينة للأم من الكلاسيكيات 1981 للمطرب الإسرائيلي من أصل يمني زوهر أرقوف (زوهر عرقوبي):

وتقول كلمات أغنية "يا أمي":

"يقع الكثير من العبء على… pic.twitter.com/uH2utumsDY — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) December 27, 2023

خلافات بين القيادتين العسكرية والسياسية للاحتلال

يأتي ذلك فيما يتعمَّق الخلاف يوماً بعد يوم بين القيادتين العسكرية والسياسية في تل أبيب، حيث أكَّدت القناة 13 العبرية أنَّ جنوداً صهاينة يتلقون العلاج حالياً في مستشفى هداسا بالقدس المحتلة، يرفضون زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهم، وهو ما فعله جنود آخرون في مستشفى شيبا بمدينة رمات غان شرقي تل أبيب، قبل أيام.

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مستشار الأمن القومي الصهيوني السابق يعقوب عميدرور قوله إنه لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ثقة الآن لرفض أي صفقة لا تمنحها النصر، مشيراً إلى أنَّ ظروف عمل القوات الصهيونية أصبحت أصعب بينما تحسنت ظروف مقاتلي حركة حماس.

جرحى الصهاينة قد يصل إلى أكثر من 20 ألفاً

من جانبها تقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الصهيونية اعترافه أنَّه لم يسبق أن رأى كثافة بإصابات الجنود كما يحدث الآن، وأكَّد أنَّ السلطات لا تدرك خطورة ارتفاع أعداد الجرحى، وكشفت المنظمة أنَّ عدد جرحى الجيش قد يصل إلى 20 ألفاً إذا أدرج ضمنهم مصابي اضطراب ما بعد الصدمة، بينما لا تعترف وزارة الدفاع حتى الآن إلَّا ب، 3إلى 4 آلاف جريح صهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي.

مواجهات شرسة في مخيم البريج ومحور التفاح

ميدانياً تمَّ اليوم الخميس تسجيل الأحداث التالية:

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل 3 عسكريين بينهم ضابطان، وذلك بعد ساعات من إعلانه عن مقتل 3 آخرين. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق القاعدة الأميركية بحقل كونيكو للغاز في دير الزور بسوريا برشقة صاروخية. كما قصفت المقاومة العراقية اليوم هدفين إسرائيليين داخل الأراضي العراقية والجولان السوري المحتل في عمليتين منفصلتين. أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف آليتين عسكريتين لجيش بقذيفتي “أر بي جي” في محور التفاح شرقي مدينة غزة. أعلنت كتائب القسام أنَّها استهدفت 7 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” وعبوات الشواظ في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة. تدمير آلية عسكرية ثامنة بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. أعلنت كتائب القسام استهداف جرافة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

فرنسا تطالب بوقف دائم لإطلاق النار

على صعيد المواقف العالمية، طالبت الأمم المتحدة، حكومة الاحتلال الصهيوني بوقف أعمال القتل الخارجة عن القانون في الضفة الغربية المحتلة، وأضافت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أنَّ على إسرائيل وضع حد للقتل غير المشروع وعنف المستوطنين واستخدام السلاح والوسائل العسكرية والاحتجاز التعسفي في الضفة الغربية.

كما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بضرورة العمل على وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مشيراَ إلى أنَّ فرنسا سوف تعمل على التنسيق مع الأردن حول العمليات الإنسانية في غزة.