فيديو لكوميدي إسرائيلي يتصل بفندق لبناني يثير الجدل

وسط التوترات اليومية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر الماضي، فقد أقدم كوميدي إسرائيلي على إجراء مكالمة هاتفية ساخرة مع أحد الفنادق في لبنان، مما أثار موجة من الجدل.

وفي بث مباشر عبر القناة الـ 12 الإسرائيلية، فقد اتصل الكوميدي إيلي يازبان بفندق “سيزرز بارك” في منطقة الحمرا ببيروت، طالباً حجز غرف لـ 50 ألف إسرائيلي.

استجاب للمكالمة الموظف في الفندق، أيوب صالح، الذي لم يستوعب في البداية طبيعة المكالمة.

وقال يازبان ساخرًا: “أتصل بك من إسرائيل، نحن نتعرض لضربات من لبنان وحماس والحوثيين ونود حجز غرف لـ 50 ألف إسرائيلي في فندقكم”.

وعندما استفسر أيوب عن مصدر المكالمة، فقد أجاب يازبان، وسط ضحكات زملائه: “من دولة إسرائيل”.

وقد رد أيوب سريعًا: “يا حبيبي روح على جهنم”، لينتشر الفيديو بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

من مقطع الفيديو

كوميدي اسرا_ئيلي أجرى اتصالاً مباشراً عبر برنامجه مع موظف في أحد الفنادق اللبنانية طالباً منه بسخرية الحجز لنحو 50 ألف شخص، وهكذا جاء الرد من الموظف.. #لبنان pic.twitter.com/495G9RiWPk — Bila Rakaba (@BilaRakaba) May 22, 2024

وقد تباينت ردود الفعل حول الفيديو بين من أشاد برد الموظف اللبناني ومن استنكر جرأة المذيع الإسرائيلي على الاتصال بدولة تعتبرها بلاده “معادية”، خصوصًا وأن لبنان لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل ويجرم التواصل معها.

ومنذ أكتوبر تستمر المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، مما أدى إلى سقوط حوالي 420 شخصاً في لبنان، بينهم 267 من حزب الله وأكثر من 80 مدنياً، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي المقابل فقد أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 14 عسكرياً و11 مدنياً، وفرار آلاف الإسرائيليين من المناطق الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية.