فيديو لرهينة إسرائيلية كانت لدى حماس.. المرأة عندهم ملكة

بعد إطلاق سراح عدة رهائن إسرائيلية، في أيام الهدنة التي عقدت بين إسرائيل وحماس، أواخر الشهر الماضي، سعت الصحافة والتليفزيون الإسرائيلي لعقد اللقاءات مع الرهائن، وما زالت أحاديث الرهائن، وهم من النساء والأطفال، تبهر العالم بأحاديث غير متوقعة، عن حسن معاملة حماس للأسرى.

المرأة عندهم ملكة

فيديو ولقاء جديد

كانوا يلعبون معنا، وسمحوا لنا بممارسة الرياضة، كانوا يمسكون يدي بمنشفة، لأن حرام عندهم لمس النساء، المرأة عندهم ملكة، يأتي هذا الحديث أثناء محاولة ترويج الاحتلال، فكرة اغتصاب حماس الفتيات، في السابع من أكتوبر، حيث نفت الرهينة ذلك، وقالت أيضا، أن هذه الأمور لا تتم عندهم، دون زواج، كما قالت، سموا ابنتي سلسبيل، وهذا الاسم من القرآن الكريم، بمعنى الماء الحلو، وكانوا يتحدثون أن الحكومة الإسرائيلية، لا تهتم بالرهائن، بقدر اهتمامها بالحرب، علموا أطفالنا الرسم، ولعبوا معهم.

بعض مما ورد في حديث الأسيرات المفرج عنهنّ من غزة:

– المقاومون سمحوا لنا بممارسة الرياضة

– علّموا الأولاد ألعاب جديدة ومنها بـ"ورق الشدة"

– سمّوا أحدنا "سلسبيل"

– المرأة عندهم مقدسّة المرأة ملكة

– أحدهم وضع منشفة على يديه حتى لا يلمسني عندما لعبنا "مبارزة الأيدي".

اسمع وشوف بنفسك… pic.twitter.com/5U2j6DC6Wa — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 23, 2023

منع الرهائن المفرج عنهم من الإعلام

حيث قالت مسؤولة سابقة بالموساد، أنه ينبغي منع الرهائن المفرج عنهم لدى حماس، من الحديث للإعلام، وكان الغرض من استجواب الرهائن في بادئ الأمر، هو تعاطف الشعب معهم، من كونهم كانوا رهائن محتجزة، لدى منظمة إرهابية-كما يعتقدون- شاهدوا ألوان العذاب، ولكن توالت تصريحات السيدات والفتيات والأطفال الرهائن، بعكس التوقعات، فكلهن مدحوا حسن الخلق والمعاملة، التي شهدوها من فريق حراستهم، من جنود كتائب القسام.

وجه حماس الجديد

حيث ذكر محللون سياسيون، أن الصورة التي رسمها الغرب لمنظمة حماس كمنظمة إرهابية، بدأت تتغير، وبدأت الصورة تبدو أكثر وضوحا، منظمة حماس هي حركة مقاومة فلسطينية، لها مبرراتها في حرب الاحتلال الصهيوني، ليست إرهابية، كما كانوا يعتقدون، هكذا صرح العديد من الناشطين، سواء من على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في المحافل السياسية، ويؤكد ذلك تقرير جامعة هارفارد الأمريكية، بشأن آراء الشعب الأمريكي، بشأن الحرب الدائرة على قطاع غزة.