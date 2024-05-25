فيديو لجندي إسرائيلي يدعو للتمرد على الجيش يثير جدلاً واسعاً

انتشر تسجيل مصور لجندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع، مما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو الذي نُشر على منصة تيليجرام فقد صرح الجندي قائلاً: “لن نستمع إلا لرئيس الوزراء” وقد استدعى هذا الفيديو تحركاً سريعاً من الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، حيث أعلنا فتح تحقيق في الواقعة.

وقد أفاد موقع “إن 12” أن الفيديو الذي انتشر خلال اليوم الماضي يظهر فيه الجندي وهو يدعو للتمرد ضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقد أكد الجندي في الفيديو: “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية”.

وفي خطوة لافتة فقد قام يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء، بنشر هذا الفيديو على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

من مقطع الفيديو

חייל מילואים מאיים בסרטון שמופץ בשעות האחרונות במרד במפקדי הצבא ומודיע שיבצע פשעי מלחמה. יש אנשים שחייבים לעצור ומהר. pic.twitter.com/MshXI2zYLr — Tommy טומי 🎗️🇮🇱 (@tommym2001) May 24, 2024



وقد جاء في بيان المتحدث باسم الجيش: “السلوك الموثق في الفيديو يمثل انتهاكاً خطيراً لأوامر الجيش الإسرائيلي وقيمه، ويشكل شبهة ارتكاب مخالفات جنائية”.