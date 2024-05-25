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فيديو لجندي إسرائيلي يدعو للتمرد على الجيش يثير جدلاً واسعاً

عبد الرحمن عياد

انتشر تسجيل مصور لجندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع، مما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو الذي نُشر على منصة تيليجرام فقد صرح الجندي قائلاً: “لن نستمع إلا لرئيس الوزراء” وقد استدعى هذا الفيديو تحركاً سريعاً من الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، حيث أعلنا فتح تحقيق في الواقعة.
وقد أفاد موقع “إن 12” أن الفيديو الذي انتشر خلال اليوم الماضي يظهر فيه الجندي وهو يدعو للتمرد ضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وقد أكد الجندي في الفيديو: “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية”.
وفي خطوة لافتة فقد قام يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء، بنشر هذا الفيديو على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيديو لجندي إسرائيلي يدعو للتمرد على الجيش يثير جدلاً واسعاً

من مقطع الفيديو

 


وقد جاء في بيان المتحدث باسم الجيش: “السلوك الموثق في الفيديو يمثل انتهاكاً خطيراً لأوامر الجيش الإسرائيلي وقيمه، ويشكل شبهة ارتكاب مخالفات جنائية”.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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