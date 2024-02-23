فيديو.. عُمان: العالم يشهد إحدى أسوأ الفظائع في غزة ومسؤول أممي سابق يتهم إسرائيل بعدم احترام المحكمة الدولية

مع استمرار جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بهدف مناقشة “التبعات القانونية” لسياسة الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، برزت عدد من المواقف التي نددت بنظام الفصل العنصري وعدم امتثال “إسرائيل” لضوابط القانون الدولي عبر احتلال الأرض وتوسيع الاستيطان في القدس والضفة، تزامناً مع العدوان على غزة، فيما غابت حتى اليوم الـ 140 أي جهود عملية فعالة لوقف العدوان وحماية المدنيين في القطاع المحاصر.

محكمة العدل الدولية - وسائل التواصل

قطر: إسرائيل تعرقل الحلول السلمية

وفي كلمته أمام محكمة العدل الدولية اليوم بـ “لاهاي”، أشار ممثل دولة قطر إلى النقاط التالية:

التأكيد على أهمية تطبيق القانون الدولي على الجميع ورفض ازدواجية المعايير.

عرقلة إسرائيل لجميع الحلول السلمية عبر الاستمرار باحتلال الأراضي الفلسطينية وانتهاج سياسة الفصل العنصري، وخرق القانون الدولي الإنساني بشكلٍ فاضح.

أساس المشروع الإسرائيلي قائم على الاستيطان وفرض المستوطنين، حيث يستغل الكيان الصهيوني الحرب في قطاع غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية بالقدس والضفة الغربية التي تشهد وضعاً لا يقل سوءاً عن نظيره في غزة.

إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

التأكيد على أنَّ المحكمة ملزمة بأن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

عُمان: الاحتلال الصهيوني يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية

كما حذَّر ممثل سلطنة عمان من أنَّ الاحتلال الصهيوني يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي المحتلة، مؤكِّداً على أنَّ العالم بات شاهداً على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة. وطالب “العدل الدولية” بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين، مشيراً إلى ضرورة وضع حد لجميع الأنشطة التي تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم.

النرويج: جدار الفصل العنصري انتهاك للقانون الدولي

من جانبه أكَّد ممثل النرويج على أنَّ:

جدار الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال الصهيوني يمثِّل انتهاكاً للقانون الدولي ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق.

إسرائيل تستغل الثروات الطبيعية لإدامة احتلال الأراضي الفلسطينية.

ضم أي أراض فلسطينية أو فرض أمر واقع على الأرض هو أمر غير قانوني، وإنشاء مستوطنات بالأراضي الفلسطينية مخالف للمادة 416 من معاهدة جنيف.

جميع الدول تقريبا طالبت المحكمة بإعلان أن الاحتلال غير قانوني باستثناء مرافعة الوفد الأمريكي.. تواصل جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/5hSz5ZBgeC — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 23, 2024

إسرائيل تتجنب المفاوضات وتفرض سياسة التمييز ضد الفلسطينيين

وبينما أكدت ممثلة إندونيسيا أنَّه “لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة” وأشارت إلى أن إسرائيل تتجنب المفاوضات، وتتفادى وقف الاستيطاني، وتعرقل حل الدولتين، وتتجاهل دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلمياً، أوضح ممثل باكستان أنَّ إسرائيل تفرض وقائع على الأرض تصعب إزالتها، وتفرض سياسة التمييز ضد الفلسطينيين منذ 1967 وتقيد حرية المسلمين والمسيحيين بالعبادة في القدس.

ووصف مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، “مايكل لينك” مشاركة 55 دولة ومنظمة دولية في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بأنَّه “تاريخي” وأكَّد أنَّ غياب “إسرائيل” عن المشاركة في تلك الجلسات يشير إلى أنَّها لا تحترم المحكمة.