فيديو سحل الشرطة لشاب من أصحاب البشرة السمراء يثير الجدل في الولايات المتحدة والقضاء يفتح تحقيقاً في الحادثة

أثار مقطع مصور لعملية اعتقال قامت بها الشرطة الأمريكية الجدل في جميع أنحاء العالم بعد انتشار المقطع أمس في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مثير للانتباه، ويظهر المقطع الذي صورته كاميرات الشرطة أحد الضباط وهو يقوم باعتقال شاب ويحاول إخراجه من سيارته ومن ثم سحله في الشارع وسط أنظار الجميع، وحذر البعض من حدوث احتجاجات جديدة بسبب المقطع دفاعاً عن حركة حياة السود مهمة والتي انطلقت في العام الماضي احتجاجاً على مصرع الأمريكي جورج فلويد على يد قوات الشرطة.

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ويعود المقطع الذي أعيد نشره أمس لشهر سبتمبر الماضي، وكانت كاميرات الشرطة قد وثقت عملية اعتقال شاب يعاني من إعاقة في الحركة يوم 30 سبتمبر، وأثار المقطع الجدل بسبب الطريقة التي اعتقل بها الشرطة الشاب الذي لم يقوى على الحركة بداعي أنه معاق حركياً، ولأن الشاب الذي جرى اعتقاله من أصحاب البشرة السمراء اعترض الكثير من الناس في الولايات المتحدة وكذلك بعض الجمعيات الحقوقية على طريقة الاعتقال التي نفذها اثنين من عناصر الشرطة.

وصورت الكاميرات مقطعاً يوثق عملية اعتقال اثنين من افراد الشرطة لشاب في سيارته بإحدى شوارع مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية، وقام رجال الشرطة بتوجيه التحذيرات للشاب حتى يترجل من سيارته لكنه رفض ذلك متعللاً بشلله، وبعد اقتراح الشرطة مساعدته في انزاله من السيارة رفض مجدداً وطالبهم باستدعاء رئيسهم لكن طلبه قوبل بالرفض وبالسحل ايضاً، ويقال بأن سبب سحل الشرطة هو اشتباههم في استضافته لحفل في منزله وتعاطي المدعوين هناك للمخدرات، وعند القبض عليه وسحله في الأرض على الرغم من أنه كان يصرخ قائلاً بأنه مشلول لم يعره الضباط اهتماماً وفي النهاية تبينت لهم براءته ولم يتم توجيه أي تهم له.

ووصف نان ويلي عمدة مدينة دايتون الأمر بأنه مثير للقلق جداً وأكد فتح تحقيق في الحادثة وسيتم معاقبة أفراد الشرطة إذا كانوا مذنبين في حق الرجل، وفي حين انتقدت جماعات حقوقية تصرف رجال الشرطة دافع البعض عنهم وقالو بأنه يطبقون القانون فقط.