فيديو.. خلافات في تل أبيب، واشنطن ترسل مزيداً من القوات، ومصادر تكشف تفاصيل “مصفوفة غوسبل”
استمرار الصراع وصمة عار لا تمحى
من جانبه أكَّد “مارتن غريفيث” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن استمرار “الصراع الوحشي في غزة” يُعتبر “وصمة عار لا تمحى”، داعياً إلى “احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وإطلاق سراح الرهائن” حسب تعبيره.
واشنطن ترسل مزيداً من القوات إلى البحر الأحمر
وكشفت صحيفة “تايمز” نقلاً عن مصادر في البنتاغون قولها أن واشنطن نشرت المزيد من القوات العسكرية في البحر الأحمر، واعتبرت تلك المصادر أنَّ هجمات الحوثيين بمسيّرات وصواريخ كروز “هي محاولة مُتعمَّدة لجر أميركا للرد”، فيما شهد اليوم الخميس عدداً من الأحداث الميدانية التي جاءت كما يلي:
- اعتراف جيش الاحتلال الصهيوني بإصابة 40 جندياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
- إطلاق 20 صاروخاً باتجاه المواقع الصهيونية في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
- اعتراض الدفاعات الجوية الصهيونية مُسيّرة تمَّ إطلاقها من الأراضي اللبنانية نحو الجليل الأعلى.
- إطلاق المقاومة اللبنانية عدداً من الصواريخ باتجاه المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.
- إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى.
- أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط الإدارة المدنية شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.
آثار الدمار في مستوطنة كريات شمونة شمالي فلسطين المحتلة جراء سقوط صواريخ من لبنان#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/XD4MyaUYOb
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 21, 2023