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فيديو.. خلافات في تل أبيب، واشنطن ترسل مزيداً من القوات، ومصادر تكشف تفاصيل “مصفوفة غوسبل”

محمد خير الحوراني
مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ76 واصلت قوات الاحتلال الصهيوني محاولات التوغل في جباليا شمالاً بالتزامن مع اقتراح تل أبيب إجراء صفقة لتبادل الأسرى تترافق مع إعلان تهدئة قد تصل إلى شهر وتشمل انسحاباً جزئياً، فيما أكَّدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنَّ الفصائل الفلسطينية قد اتخذت قراراً وطنياً برفض الحديث عن الأسرى أو صفقات التبادل إلا بعد الوقف الشامل للعدوان الصهيوني، نجوم مصرية والتفاصيل.

استمرار الصراع وصمة عار لا تمحى

من جانبه أكَّد “مارتن غريفيث” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن استمرار “الصراع الوحشي في غزة” يُعتبر  “وصمة عار لا تمحى”، داعياً إلى “احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وإطلاق سراح الرهائن” حسب تعبيره.

صور جوية لتحديد الأهداف عبر مصفوفة غوسبل المصدر: فيديو قناة الجزيرة

مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية – المصدر: رويترز

واشنطن ترسل مزيداً من القوات إلى البحر الأحمر

وكشفت صحيفة “تايمز” نقلاً عن مصادر في البنتاغون قولها أن واشنطن نشرت المزيد من القوات العسكرية في البحر الأحمر، واعتبرت تلك المصادر أنَّ هجمات الحوثيين بمسيّرات وصواريخ كروز “هي محاولة مُتعمَّدة لجر أميركا للرد”، فيما شهد اليوم الخميس عدداً من الأحداث الميدانية التي جاءت كما يلي:

  • اعتراف جيش الاحتلال الصهيوني بإصابة 40 جندياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
  • إطلاق 20 صاروخاً باتجاه المواقع الصهيونية في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
  • اعتراض الدفاعات الجوية الصهيونية مُسيّرة تمَّ إطلاقها من الأراضي اللبنانية نحو الجليل الأعلى.
  • إطلاق المقاومة اللبنانية عدداً من الصواريخ باتجاه المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.
  • إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى.
  • أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط الإدارة المدنية شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

تفاصيل الصفقة المُقترحة وشروط المقاومة

من جانبها وصفت “يديعوت أحرونوت” نقلاً عن مصادر في حكومة الاحتلال الصهيوني مواقف حركة المقاومة الإسلامية حماس من الهدنة بأنَّها “مُتشددة.. ومنفصلة عن الواقع”، مشيرة إلى أنَّ “صفقة جديدة بشأن “الرهائن لن تنضج قبل الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني القادم.

فيما كشفت وكالة الأناضول أنَّ حركة حماس تُصر أن تشمل أي صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، الإفراج عن 3 من أبرز القادة وهم:

  1. عضو اللجنة المركزية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي، وهو الأمر الذي يُمكن له أن يُغيِّر وجه السلطة.
  2. أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات المحكوم عليه بالسجن 30 عاماً بتهمة الضلوع في عملية قتل الوزير الصهيوني الأسبق رحبعاب زئيفي.
  3. القيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مرة مدى الحياة، يتهمة صناعة عبوات ناسفة “أدت إلى مقتل 66 إسرائيلياً وإصابة 500 آخرين”.
من اليمين أحمد سعدات – مروان البرغوثي – عبدالله البرغوثي المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

بن غفير يطالب بحل مجلس الحرب

يأتي ذلك فيما اعتبر وزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير” سعي مجلس الحرب إلى إبرام صفقة مع حماس، وتقليص العمليات في قطاع غزة بأنَّه “فشل في إدارة المعركة” كما طالب بن غفير بضرورة حل مجلس الحرب فوراً، وإعادة السلطة إلى الحكومة الموسعة.

وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير (وكالة الأنباء الأوروبية)

المصفوفة “غوسبل” تُحلل بيانات 40 ألف مقاوم

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال السابق “أفيف كوخافي” في حوار سابق مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنَّ إسرائيل تمتلك وحدة كاملة من الجنود مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، عبر برامج تشبه “المصفوفة”،  وهي قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة فائقة، وتترجمها إلى أهداف قابلة للتنفيذ.وحول إمكانيات تلك “المصفوفة” كشفت الصحيفة أنَّ الجهاز تمكَّن خلال معركة “سيف القدس” عام 2021، من إنشاء 100 هدف جديد كل يوم، بينما كانت الاستخبارات تنتج 50 هدفا في غزة خلال عام كامل.

في الحرب الحالية نشر الاحتلال الصهيوني منصة إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي تسمى “غوسبل”، وهي قادرة على الاحتفاظ ببيانات 30-40 ألف مقاوم في غزة، وبمجرد التعرف عليهم من اللَّقطات التي يُحصل عليها عبر المُسيَّرات والكاميرات في المُدرَّعات، يتم ترجمة المعلومات إلى أهداف هجومية، وتتحرك على إثر ذلك الطائرات، وهو الأمر الذي يفسر تضاعف العمليات العسكرية الصهيونية خلال هذه المواجهة.

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عن الكاتب:
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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