فيديو.. “حلل يا دويري” القسام تبث مقاطع توثِّق عمليات جحر الديك، الخلافات تشتعل في “تل أبيب” والخسائر هائلة

شهد اليوم الـ80 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مجموعة واسعة من العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني ضد العدو الصهيوني بمناطق متفرقة في قطاع غزة وشمال فلسطين المحتلة، كما تصدرت كلمات “حلل يا دويري” منصات التواصل الاجتماعي، بينما اشتعلت الخلافات في تل أبيب بين المعارضة وأهالي الأسرى من جهة، وحكومة بنيامين نتنياهو الذي أعلن أنَّ نهاية الحرب ليست وشيكة، وتوعَّد باشتداد القتال خلال الأيام المقبلة، من جهة ثانية، نجوم مصرية والتفاصيل.

المعارضة الإسرائيلية تدعم صفقة تبادل ونتنياهو يتحدَّث عن المعارك

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية “يائير لبيد” خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء “نتنياهو” عن دعم المعارضة لأي صفقة تعيد المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، فيما وصف رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الأنباء المتداولة حول بحث إمكانية وقف القتال في غزة بأنَّها “تكهنات إعلامية”

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني أنَّ الحرب في غزة سوف تستمر طويلاً ونهايتها “ليست وشيكة.. والقتال سيشتد في الأيام القادمة”، وفق تعبيره، وهنا قاطع أهالي الأسرى الصهاينة كلمة “نتنياهو”، مطالبين بإطلاق سراح ذويهم المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

مسؤول سابق: أهداف نتنياهو “غير واقعية”

هذا وقد اعتبر رئيس الاستخبارات العسكرية السابق “زئيف فركش”، أنَّ أهداف الحرب التي أعلنها نتنياهو على غزة “غير واقعية” فيما كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال أقال قائد الكتيبة 51 من لواء غولاني بسبب تعريضه جنوداً للخطر في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وكان بنيامين نتنياهو قد تمكَّن من تأجيل جلسات الاستماع في محاكمته من الرابع ديسمبر الجاري، إلى شهر فبراير/شباط المقبل، وذلك لانشغاله بإدارة الحرب على قطاع غزة، حيث تقرَّر أن تعقد الجلسات 4 مرات أسبوعياً.

خسائر اقتصادية كبيرة للاحتلال

وكشفت صحيفة معاريف العبرية أنَّ مؤسسة التأمين الوطني بتل أبيب سجَّلت عدداً قياسياً من طلبات الحصول على بدل البطالة منذ بداية العدوان على غزة، كما حذَّر اتحاد الصناعات الغذائية من نقص في الغذاء بسبب الحرب وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وفي إشارة إلى الخسائر الهائلة التي يتكبدها الاحتلال جرَّاء استمرار الحرب في غزة، نقلت وكالة رويترز عن وزارة المالية في حكومة الاحتلال قولها أنَّ الحرب على غزة سوف تكلف تل أبيب ما لا يقل عن 14 مليار دولار، مع الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 8.3 مليارات دولار العام المقبل، إضافة إلى تسجيل عجز مالي حتى الآن يقدَّر بنحو 3 أضعاف ما كان عليه قبل الحرب.

أبرز الأحداث الميدانية التي سجِّلت اليوم

هذا وقد تمَّ اليوم، تسجيل مجموعة من العمليات التي كبدت الاحتلال الصهيوني مجموعة كبيرة من الخسائر في العتاد والجنود والآليات ونذكر منها:

استهدف حزب الله محيط موقع حانيتا العسكري، وأوقع عدداً من الجنود الصهاينة في المكان بين قتيل وجريح.

استهدف الحزب مستوطنتي أفيفيم والمطلة، رداً على استهداف القرى ومنازل المدنيين في جنوب لبنان.

استهدف حزب الله قاعدة بيت هيلل العسكرية شرق كريات شمونة إضافة إلى في محيط موقع بركة ريشا، وأوقع “إصابات مؤكدة”.

قصفت كتائب القسام بالصواريخ ثكنة ليمان في الجليل الغربي، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام أنَّها قصفت تجمُعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

أعلنت سرايا القدس أنَّها قصفت جنود الاحتلال بمحاور التقدم في خان يونس.

أعلنت سرايا القدس استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة تاندوم في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي غزة.

وقصفت حشود العدو في أرض أبو عريبان شرق حي الزيتون بصواريخ 107 وقذائف هاون.

القسام تنشر تسجيلات العمليات الكبرى في جحر الديك كما نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مقطعين مرئيين يظهران استهداف آليات وقوات صهيونية في منطقة جحر الديك شرقي المنطقة الوسطى في قطاع غزة.