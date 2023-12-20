فيديو.. بعد مخاوف “لعنة العقد الثامن” وتنبؤات الشيخ أحمد ياسين، “آلان كورفيز” يتنبأ بـ”زوال إسرائيل” قريباً

لم تعد تقتصر التنبؤات التي تتعلَّق بـ “زوال إسرائيل” على المصادر العربية فقط، حيث انتشر على نطاقٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعقيد الفرنسي المتقاعد “آلان كورفيز” يتنبأ خلاله باقتراب زوال دولة إسرائيل مُستنداً إلى ما نشهده حالياً في فلسطين المحتلة منذ انطلاق “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023م، فما هي أشهر نبوءات زوال إسرائيل على الساحتين العربية والعبرية، نجوم مصرية والتفاصيل.

الشيخ أحمد ياسين والجنرال الفرنسي المتقاعد آلان كورفيز المصدر - الجزيرة ومواقع التواصل الاجتماعي وتعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

كورفيز: إسرائيل لم يعد لها أي مستقبل

تنبأ العقيد المتقاعد من الجيش الفرنسي آلان كورفيز، أنَّ تشكِّل الأحداث المأساوية التي تجري الآن في فلسطين المحتلة “بداية نهاية إسرائيل”. واعتبر “كورفيز” أنَّ المجزرة اللاإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بهدف اجتثاث سكان غزة والتضييق على الفلسطينيين بالضفة الغربية تُشير إلى أن هذه الدولة “الخارجة على القانون منذ تأسيسها، ليس لها أي مستقبل”وفق تعبيره.

التعايش بين دولة فلسطين وإسرائيل مستحيل تماماً

وحول طريقة وظروف زوال الكيان الصهيوني، توقَّع العقيد الفرنسي المتقاعد أنَّ نهاية إسرائيل باتت قريبة جداً، مع تحوُّل الرأي العام العالمي من دعم إسرائيل إلى دعم فلسطين، مشيراً إلى أنَّ مطلب تأسيس الدولة الفلسطينية أصبح مُلحاً ولا يحتمل التأجيل، وخلافاً لما يتم تداوله عالمياً عن “حل الدولتين” أكَّد كورفيز أنه لا يمكن أن تكون الدولة الفلسطينية مجاورة لدولة “إسرائيل”. لإن التعايش بين الدولتين على هذه الأراضي أصبح مستحيلاً تماماً الآن”.

"تحول الرأي العام من دعم إسرائيل إلى دعم فلسطين".. عقيد فرنسي متقاعد يتوقع اقتراب "نهاية إسرائيل" بسبب حرب #غزة وأحداث الضفة الغربية pic.twitter.com/B7DtqzYB0R — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 19, 2023

وصف حماس بالإرهاب هو “قلب للحقائق”

كان الجنرال الفرنسي المتقاعد قد كشف خلال مشاركته في برنامج حواري مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنَّ “البروباغندا الإسرائيلية التي حاولت منذ البداية تقديم حركة المقاومة الإسلامية حماس في صورة “حركة إرهابية”، هي عملية “قلب للحقائق، لأن الإرهابيين هم الإسرائيليون، وهذا دأبهم منذ 1947” حسب وصفه.

وتابع كورفيز “نعرف تفاصيل سلوكياتهم وتعاملهم منذ استقروا في الأراضي التي منحتهم إياها الأمم المتحدة”، مؤكِّداً أنَّ الصهاينة لم يتوقفوا عن فرض السيطرة وممارسة القمع والقتل بحق الفلسطينيين”.

القوى الصهيونية تسيطر على العالم الغربي

واعتبر الجنرال المُتخصص في التفكير الجيوسياسي أنَّ المقاومة البطولية للفلسطينيين ضد النظام النازي الفاشي الإسرائيلي هي محفز سوف يسمح بخلط الأوراق عبر العالم. متوقِّعاً أن يساهم هذا الصراع في خلق عالم متعدد الأقطاب “يُنهي العالم الذي كانت تسيطر عليه الولايات المتحدة والصهاينة في تل أبيب”.

واستنكر كورفيز تبني وسائل الإعلام الأوروبية للرواية الصهيونية الأميركية عن الصراع الدائر حالياً مشيراً إلى أنَّ العالم الغربي اليوم “مثير للشفقة، لأنه كان منذ مدة مُحتل ومُسيطر عليه من القوى الصهيونية والأميركية”.

أمريكا وإسرائيل تفقدان السيطرة على العالم

كما عبَّر الجنرال الفرنسي المتقاعد عن قناعته بأن قتال الفلسطينيين لرفع الظلم الذي يتعرضون له منذ 75 سنة، سوف يدفع شعوبا أخرى مظلومة، مؤكِّداً أنَّ إسرائيل بسلوكياتها هذه منذ 1948م يمكن أن تصل إلى حد الإبادة الكاملة دون أن تتوقَّف مهما كانت ردود الفعل الدولية، وبينما تفقد الولايات المتحدة سيطرتها على العالم، تذهب حالياً إلى أبعد مدى في محاولتها للحفاظ على تلك السيطرة، وهو الأمر ذاته الذي يمارسه الإسرائيليون في فلسطين”.

من هو العقيد الفرنسي المتقاعد آلان كورفيز؟

وكان العقيد الفرنسي المتقاعد آلان كورفيز قد التحق بسلاح المشاة عام 1964، ثمَّ تخصص في دراسة العلاقات الدولية عام 1978م، وتخصص في مسائل الإرهاب والجغرافيا السياسية، كما عمل في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية الفرنسية بين عامي 1980 و1994م، واتخذ موقفاً ضد مشاركة بلاده في الصراع الأفغاني. كم أهم المناصب التي عمل بها:

مراقب المنافسة الاقتصادية والعلمية والتقنية العالمية في وزارة الدفاع بين عامي 1983 و1986. مستشار القائد العام لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان بين عامي 1988 و1989. مستشار العلاقات الدولية في وزارة الداخلية بين عامي 1989 و1994م. تخصص في الاستشارات الإستراتيجية الدولية، منذ عام 1994م. الأمين العام لمؤسسة “فرنسا الحرة”.

نبوءة الشيخ أحمد ياسين حول زوال إسرائيل

وكان الشهيد أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس قد تنبأ بزوال إسرائيل قبل عام 2027م، وجاءت تلك التنبؤات عبر برنامج “شاهد على العصر” على قناة الجزيرة في تسعينيات القرن الماضي، حيث أوضح الشيخ أحمد ياسين أن القرآن الكريم حدَّثنا أنَّ الأجيال تتغير كل 40 سنة، مشيراً إلى أنَّ الـ 40 سنة الأولى شهد العالم نكبة الشعب الفلسطيني، قبل أن يشهد في السنوات الأربعين الثانية انتفاضة وتحدٍ وقتال ثمَّ نهاية إسرائيل إن شاء الله.

مؤثر جداً.. "طريقنا صعب لكن المستقبل لنا بإذن الله، والجيل الحالي هو جيل التحرير، و "اسرائيل" قامت على الظلم والاغتصاب وكل كيان يقوم على الظلم مصيره الزوال" الشيخ الشهيد/ أحمد ياسين .. وهو يُحدثنا عن زوال كيان الظلم.#قصفكم_أسهل_علينا_من_شربة_الماء #كلنا_حماس#مساحة_الأقصى pic.twitter.com/3OvnHWMV5R — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) May 13, 2021

لعنة العقد الثامن

على الساحة الصهيونية، يخشى خبراء وحاخامات إضافة إلى بعض الساسة ومنهم رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الأسبق إيهود باراك من “لعنة العقد الثامن” التي تشير إلى أنَّ دول اليهود لا تُعمّر أكثر من 80 عاماً، وهو ما حدث مرَّتين تاريخياً وفق اعتقادهم وسط مخاوف من تكرار ذلك في دولتهم الحالية التي أكملت 75 عاماً في مايو الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك قد عبَّر عن خوفه من لعنة العقد الثامن في مقال له في صحيفة يديعوت أحرنوت مشيراً إلى أنَّ دولة الاحتلال الصهيوني تقع في محيط صعب ولا يمكن الاستخفاف بأي تهديد.